Vincenza De Luca a Vibonati esalta il museo Logos. Su punti nascita e Parco: decide il Governo

Vincenzo De Luca a Vibonati per visitare il museo Logos, nel Monastero di San Francesco di Paola. Una esposizione da Guinness che il governatore ha apprezzato.

Vincenzo De Luca a Vibonati

“Tra le diverse stanze – ha detto – ho trovato tutto il Sud Italia: i vecchi mestieri, la storia, la famiglia, la gastronomia e la spiritualità. Noi dobbiamo lavorare per evitare che questo Sud possa morire”.

Il presidente della Regione ne ha approfittato per parlare della questione meridionale, della scelta dei giovani di andare via dal loro territorio, sottolineando la necessità di lavorare per “fare in modo che i giovani del Sud non siano costretti ad emigrare“.

Le questioni locali

Ma l’appuntamento con De Luca a Vibonati è stata l’occasione anche per parlare di argomenti di stretta attualità: punti nascita e presidenza de Parco. Su entrambi gli argomenti De Luca ha risposto sostenendo che si tratta di “questioni di competenza rispettivamente del Ministero della Salute e Ministero dell’Ambiente“.

Le reazioni

Tanta la soddisfazione del Sindaco Manuel Borrelli che dopo avere ringraziato il Governatore De Luca per la sua visita ha parlato di un Museo “meraviglioso e unico, pronto ad entrare nel Guinness dei Primati”.

L’evento

Presenti all’incontro il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, i consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera e il Provveditore agli studi di Salerno Mimì Minella. Tanti inoltre i Sindaci del comprensorio e i rappresentanti istituzionali che hanno preso parte all’incontro nonché i rappresentanti delle forze armate.

“Ringrazio il Governatore De Luca per la sua presenza , per me motivo di soddisfazione – ha dichiarato l’imprenditore Carmine Cardinale – È un iniziativa che sta riscontrando un ottimo successo e di questo ne sono felice. Sicuramente al Museo Logos seguiranno altri progetti importanti per lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

Al termine dell’incontro il patron del Villammare Festival Film&Friend Alessandro Cocorullo ha donato al Presidente De Luca il premio che viene consegnato agli ospiti della Kermesse.