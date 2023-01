Rimedi naturali per combattere il reflusso gastroesofageo. Questi metodi ti sorprenderanno

Il reflusso gastroesofageo è un disturbo molto comune, caratterizzato da una sensazione di bruciore e rigurgito nell’area toracica. Sebbene sia possibile trattare questo problema con medicinali da banco o farmaci da prescrizione, esistono anche rimedi naturali che possono aiutare a ridurre i sintomi del reflusso gastroesofageo.

1. Che cos’è il reflusso gastroesofageo

Il reflusso gastroesofageo è un disturbo che colpisce la zona tra l’esofago e lo stomaco, causando sintomi come bruciore di stomaco o rigurgito acido. Il reflusso gastroesofageo è una condizione cronica che può influenzare la qualità della vita di una persona, ma è possibile alleviarne i sintomi con rimedi naturali.

2. Rimedi naturali per combatterlo

Ci sono molti rimedi naturali che possono aiutare a combattere il reflusso gastroesofageo. Uno dei modi più semplici per prevenirlo è quello di evitare cibi che sono noti per peggiorare i sintomi o aggravare gli episodi di reflusso. Alcuni alimenti da evitare includono cibi piccanti, grassi, fritti, alcolici e caffè. Altri rimedi naturali che possono aiutare a trattare il reflusso gastroesofageo includono mangiare più frequentemente, in piccole porzioni, bere molta acqua e assumere integratori alimentari come probiotici o lieviti.

3. I cibi da evitare

Cibi come i latticini, agrumi, spezie, pomodori, cibi grassi o piccanti dovrebbero essere evitati se si soffre di reflusso gastroesofageo. Inoltre è consigliabile limitare l’assunzione di alimenti ricchi di carboidrati come pane bianco, pasta bianca e patate. Anche le bevande contenenti caffeina come caffè, tè e bevande energetiche dovrebbero essere evitate.

4. I cibi adatti contro il reflusso gastroesofageo

Un modo per combattere il reflusso gastroesofageo è quello di scegliere alimenti che non peggiorino i sintomi. Alimenti che sono buoni per chi soffre di questo disturbo includono riso semi-integrale, banane mature, avena, patate dolci, spinaci e carote lesse. Molti alimenti integrali come i legumi, le verdure non amidacee e le proteine magre come pesce azzurro o pollame sono buone fonti di nutrienti ed hanno un basso contenuto di grassi saturi.

5. Le tisane

Le tisane possono anche avere proprietà curative utili contro il reflusso gastroesofageo. Molte erbe officinali hanno proprietà antinfiammatorie e antiacide che possono avere un effetto benefico sulla zona interessata dal reflusso gastroesofageo. Alcune delle erbe più utilizzate per trattare questa condizione includono menta piperita, camomilla, fiori di tarassaco e melissa.

6. Prevenzione

Per prevenire il reflusso gastroesofageo è importante mantenere un peso sano e fare regolarmente esercizio fisico. Oltre alla dieta ed all’esercizio fisico è consigliabile astenersi dall’usare abiti molto stretti o dall’assumere farmaci come antidepressivi o medicinali contro l’asma o l’osteoporosi che possano indebolire il sistema digestivo. Si consiglia anche di non distendersi subito dopo aver mangiato in quanto questo può indebolire la funzionalità dello sfintere esofageo inferiore che può portare ad episodi di reflusso gastroesofageo.

Per combattere il reflusso gastroesofageo, la ricerca di rimedi naturali è una scelta sicura e salutare. Sebbene non sostituiscano i trattamenti farmacologici prescritti dal medico, possono aiutare a gestire i sintomi ed evitare le complicazioni più gravi. Praticare uno stile di vita sano, mangiare cibi che favoriscono una buona digestione, prevenire l’ansia e lo stress e tenere sotto controllo l’alimentazione sono tutti modi semplici ma efficaci per affrontare il problema del reflusso gastroesofageo. Non solo si può godere di un maggiore benessere digestivo, ma si può anche evitare l’uso di farmaci con effetti collaterali indesiderati.