Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio: un mercoledì da leoni per i Sagittario, un po’ meno per i Gemelli

Il 2023 è già iniziato da 4 giorni, vediamo cosa prevedono gli astri per la giornata di mercoledì attraverso le parole del nostro amato Paolo Fox. Per gli Ariete l’amore è sempre un pò in bilico e anche per i Cancro i rapporti non sono dei migliori, attenzione.

Ariete

Cari ariete, l’amore resta sempre un po’ in bilico nella vostra vita. Chi ha una relazione stabile si ritrova a doverla in qualche modo salvare, gli altri non sanno come muoversi per trovare il partner giusto. Sul lavoro si può fare un bel passo di qualità.

Toro

Cari toro, lasciatevi andare all’amore in questa giornata perché i sentimenti brilleranno più che mai. Sul lavoro arrivano miglioramenti soprattutto per i lavoratori autonomi.

Gemelli, Cancro, Leone

Gemelli

Cari gemelli, potreste avere a che fare con qualche problemino d’amore oggi ma, niente paura, riuscirete a risolvere tutto. Sul lavoro meglio non affaticarsi troppo e cercate di fare solo una cosa alla volta invece che mille.

Cancro

Cari cancretti, bisogna stare molto attenti ai rapporti di luna data che hanno già mostrato crepe. Sul lavoro arriva un bel momento di cambiamento e godetevelo tutto.

Leone

Cari leoncini, oggi sarebbe meglio evitare polemiche in amore perché la luna opposta vi fa qualche dispetto. Sul lavoro siate pazienti e cauti nelle prossime mosse.

Vergine

Cari vergine, siate più intraprendenti in amore, buttatevi e rischiate perché questo è il momento di farlo. Sul lavoro se arrivano nuove proposte ascoltatele perché potrebbero nascere nuove collaborazioni importanti.

Bilancia

Cari bilancia, sono tante le polemiche in amore in questo ultimo periodo ma le stelle, per oggi, vi daranno un po’ di tregua. Sul lavoro siete molto impegnati ma cercate di capire in che direzione vi piacerebbe andare.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione

Cari scorpioncini, quella di oggi è una giornata importante per l’amore, come tutto il mese di gennaio, che regalerà tanto dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro se c’è qualcosa che non vi quadra, cercate soluzioni. Attenzione a qualche difficoltà finanziaria.

Sagittario

Cari sagittario, la luna è favorevole insieme a Mercurio e Marte quindi ottime notizie per gli innamorati (ma anche i single) del segno. Si possono prendere decisioni importanti sull’amore e sul lavoro avviare nuovi progetti.

Capricorno

Cari capricorno, entro la fine della settimana ci sarà una bella svolta per la vostra vita sentimentale. Sul lavoro cercate di insistere di più per ottenere quello che state puntando da un po’.

Acquario

Cari acquario, la luna è in transito e la giornata di oggi sarà molto “elettrica” per i nati sotto questo segno. Attenzione a toni di voce e parole. Sul lavoro arriva la tanto attesa svolta.

Pesci

Cari pesciolini, la luna è ancora dalla vostra parte in questi giorni quindi l’amore manterrà quel luccichio che tanto amate. Le coppie stabili possono fare progetti per il futuro. Sul lavoro fatevi avanti, dite quello che desiderate e vedrete che vi sarà dato.