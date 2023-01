2023 ricco di novità a Corleto Monforte, tra progetti e l’arrivo delle suore

Sarà un 2023 pieno di novità per Corleto Monforte. A comunicarlo ai cittadini è stato il sindaco, eletto nell’ottobre 2021, Filippo Ferraro che ha definito l’anno appena trascorso come l’anno del “rodaggio”, pur esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto.

Le novità per il 2023

Ferraro ha svelato tre novità importanti per il nuovo anno nel piccolo borgo cilentano: l’apertura di dieci cantieri che serviranno a migliorare tutte le infrastrutture del paese, l’intensificazione delle azioni rivolte al recupero e alla valorizzazione del centro storico, dello sviluppo del bosco, della montagna e del patrimonio paesaggistico e ambientale che sarà messo a sistema in modo da attrarre sempre più visitatori creando nuove opportunità specie per i giovani e con nuovi servizi di accoglienza per gli immigrati.

A questo ha aggiunto la ripresa delle attività di studio e ricerca anche presso il Museo Naturalistico del paese che si avvale di un’esposizione di tutto rispetto con centinaia di specie di animali rarissime e del supporto della Fondazione IRiDiA accennando alle opportunità che i fondi PNRR potranno rappresentare per Corleto.

L’arrivo delle suore

In ultimo Ferraro ha annunciato l’arrivo delle suore a Corleto Monforte: “Grazie alla collaborazione con la parrocchia Santa Barbara/San Giovanni e con il Nostro Parroco Don Domenico Rossi, dovrebbero arrivare le suore nel nostro comune e si realizzeranno tante attività sociali indirizzate alle varie fasce di età” ha affermato il sindaco con la sorpresa di tutti cittadini che attendono impazienti gli sviluppi di questo annuncio accolto con piacere e soddisfazione.