Comune del Cilento green: in arrivo nuovi punti ricarica per i veicoli elettrici, ecco dove

Arrivano dei punti per la ricarica di veicoli elettrici nel territorio del Comune di Alfano. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elena Anna Gerardo, in un’ottica green e con l’obiettivo di garantire maggiori servizi a residenti e vacanzieri, ha infatti accolto la proposta di una azienda con sede a Milano per installare nuovi punti di ricarica nelle aree di parcheggio comunali.

Comuni sempre più eco-sostenibili: il progetto di Alfano

Nello specifico la società si farà carico di installare a sue spese una rete di infrastrutture e ne garantirà la gestione. L’obiettivo del Comune cilentano è quello di favorire la mobilità elettrica anche per garantire una migliore qualità dell’ambiente e ridurre l’inquinamento atmosferico.

Ad Alfano la colonnina di ricarica verrà posizionata in piazza Zermatt. L’accordo sottoscritto tra il centro cilentano e la società avrà la durata di 12 anni.

L’importanza della mobilità green

Alfano è soltanto uno dei comuni cilentani che ha scelto di investire sulla mobilità elettrica. Sempre più centri, infatti, puntano a favorire la mobilità green. Del resto le auto elettriche o ibride, sono sempre più diffuse. Garantire punti di ricarica è quindi fondamentale non soltanto per i cittadini ma anche per i vacanzieri che giungono in paese.