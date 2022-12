Rapinò un coetaneo: 16enne di Agropoli finisce in comunità

Accusato di aver commesso una rapina, un giovane di Agropoli finisce in comunità. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Fabiola Garello. I militari hanno eseguito una ordinanza di collocamento in comunità emessa dal GIP presso il tribunale per i minorenni di Salerno nei confronti di un sedicenne.

Rapina ai danni di un turista: il caso

Per lui l’accusa è di rapina ai danni di un giovane turista. Stando alle ricostruzioni gli avrebbe sottratto con violenza una collanina d’oro.

I carabinieri della locale stazione, guidati dal luogotenente Carmine Perillo hanno ricostruito l’accaduto grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, riuscendo ad acquisire gravi indizi di colpevolezza.

In questo modo hanno potuto confermare la denuncia del giovane turista che aveva raccontato nei minimi dettagli l’episodio avvenuto durante la scorsa estate presso il porto turistico.

La rapina

Ad aver agito non soltanto il sedicenne finito in comunità e con precedenti specifici, ma anche altri giovani che risultano ancora in corso di identificazione.

In quell’occasione la vittima della rapina riportò lesioni guaribili in 15 giorni, restando fortemente provato per l’accaduto.