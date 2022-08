Agropoli: turista 16enne aggredito e derubato al porto

AGROPOLI. Attimi di paura la notte dell’11 agosto presso il porto di Agropoli. Un ragazzino di 16 anni, in vacanza in città con la sua famiglia, è stato aggredito e derubato mentre si trovava in compagnia di un amico.

Giovane turista aggredito: i fatti

L’episodio, su cui ora indagano i Carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal comandante Fabiola Garello, si è verificato intorno all’1:30.

Stando alle ricostruzioni il giovane turista e l’amico stavano passeggiando quando si sono accorti di essere seguiti da tre ragazzi, forse coetanei. Inutile il tentativo di fuggire poiché ai tre ragazzini a piedi si sarebbero aggiunte altre quattro persone in motorino. Queste, una volta raggiunto il 16enne, lo avrebbero aggredito con calci e pugni, utilizzando anche i loro caschi. Prima di andare via avrebbero rubato una collanina d’oro che indossava al collo.

Per il giovane è stato necessario ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Successivamente è stata formalizzata una denuncia presso la stazione Carabinieri di Agropoli.

“Non si tratta di litigio tra ragazzi ma di aggressione gratuita e violenta”, dice rammaricato il papà del giovane.

E aggiunge: “Il tutto avveniva davanti agli occhi della gente. Nel tratto tra la prima sbarra del parcheggio e il chiosco Rosa dei Venti, dove c’è il guardiano dei pontili, la vigilanza privata, la sede Guardia Costiera, decine di telecamere ed era pieno di passanti e persone sedute sulle panchine. Nessuno ha visto e nessuno è intervenuto. Abbiamo passato la mattina tra ospedale e carabinieri”.

“Peccato dover salutare la bellissima Agropoli e dover continuare la nostra vacanza altrove.”, conclude.

Purtroppo da tempo si segnalano episodi di violenza al porto. L’amministrazione comunale ha provato a rispondere istituendo un servizio di vigilanza privata che fin ora, però, non si è rivelato del tutto efficace.