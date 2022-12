Esame Patentino Drone A2? Fai il test su Easy Quizzz e scopri il tuo livello di preparazione!

Una patente per pilotare i droni?

Ma tu lo sapevi che per poter pilotare un drone in totale sicurezza è richiesta una patente?

Al giorno d’oggi, ogni cosa viene sempre più regolata e messa a norma. Effettivamente, per poter essere abilitati ad effettuare certe operazioni bisogna superare una prova che possa testare le tue competenze in materia.

Anche per telecomandare un veicolo volante da terra bisogna essere in possesso di un Attestato che certifichi che tu sia realmente in grado di farlo senza causare danni a cose e persone!

Attestato A1/A3 e Attestato A2: le differenze

Esiste infatti un esame che è necessario superare per avere la possibilità di pilotare un certo tipo di droni.

Esistono due tipi di attestati:

l’Attestato A1/A3

l’Attestato A2

Il primo, abilita chiunque superi il test di prova a pilotare droni con marchiature CE, con un peso compreso tra i 250 e i 900 grammi e solo ad una certa distanza dalle persone e le zone abitate.

L’Attestato A2 consente invece volare con droni anche più pesanti di 500 grammi e fino ad un massimo di 4kg a partire dal 2024.

Inoltre, con il patentino droni A2 è consentito pilotare i droni in qualsiasi scenario urbano, a condizione che venga mantenuta una distanza di almeno 50 metri dalle persone non coinvolte.

Come si svolge l’esame per l’Attestato A2

In questo articolo andremo a sviscerare le modalità d’esame della prova d’esame utile all’ottenimento dell’Attestato A2 e, in seguito, vedremo anche una valida modalità di preparazione al test.

Prima di tutto, bisogna ricordare che la prova d’esame per ricevere l’Attestato A2 non è gratuita e nemmeno aperta a tutti: il costo per svolgere la prova è pari a 31 euro ed è necessario aver conseguito prima la prova per l’Attestato A1/A3.

Dal quindicesimo giorno successivo all’ottenimento dell’Attestato A1/A3, hai la possibilità di presentarti per svolgere anche la prova per l’Attestato A2 di livello superiore.

La prova d’esame per ottenere l’Attestato A2 prevede dapprima una prova teorica con una lista di 30 domande a risposta multipla a cui rispondere.

Dopo aver superato questa prima prova scritta, a differenza dell’esame per il Patentino Online per droni, l’Attestato A2 prevede anche una prova pratica.

Inoltre, l’esame A1/A3 si tiene completamente da remoto, attraverso un computer; al contrario, la prova d’esame A2 è da svolgere necessariamente presso una sede autorizzata.

L’ENAC, ovvero l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, dispone che il test per il conseguimento del Certificato di Competenza di Pilota Remoto UAS nella sottocategoria OPEN A2 deve essere sostenuto esclusivamente in presenza e presso una delle sedi delle Entità Riconosciute.

Queste entità sono riconosciute dall’ENAC come sede d’esame OPEN A2 e vengono riportate sul sito ufficiale dell’Ente su un unico database valido per tutta l’Italia e che puoi trovare a questo link: Entità Riconosciute OPEN A2.

Come prepararsi per l’esame per l’Attestato A2

Se devi quindi affrontare l’esame per il patentino drone A2, ovvero l’abilitazione più alta, ti conviene sapere bene come prepararti al meglio in vista del test che deciderà se sarai idoneo o meno per pilotare i droni.

Un nostro primo consiglio è sicuramente quello di studiare molto, innanzitutto. Cerca i manuali migliori in commercio e fatti una cultura generale sui droni e tutti gli aspetti che li riguardano.

In secondo luogo, un nostro altro suggerimento è quello di testare le tue capacità attraverso dei simulatori d’esame reali e affidabili che sappiamo mettere alla prova le tue conoscenze in materia.

A questo proposito, esiste online un portale web perfetto per questa esigenza e si chiama Easy Quizzz.

Con Easy Quizzz è tutto più facile!

Se non hai mai sentito nominare Easy Quizzz, allora leggi le prossime righe e capirai di cosa si tratta.

Easy Quizzz è una piattaforma creata per tutti gli studenti o le persone che vogliono praticare ed esercitarsi attraverso dei test per esami, concorsi pubblici, abilitazioni… e anche patenti!

Questo portale online è comodissimo per praticamente qualsiasi esigenza, perché indaga diverse macrocategorie.

Sulla homepage di Easy Quizzz, in alto, sono visibili gli ambiti dei quiz disponibili:

Università;

Scuola;

Patenti;

Forze Armate;

Concorsi;

Abilitazioni.

Da qui, è possibile scegliere una delle 6 macro categorie e selezionare la materia che è maggiormente di proprio interesse.

Ad esempio, scegliendo la voce “Università”, si aprirà una lista molto lunga di tutti i diversi ambiti universitari: medicina, architettura, design, comunicazione, lettere, ecc.

Ce n’è per tutti i gusti insomma!

Easy Quizzz è davvero una delle piattaforme con quiz aggiornati e simulatori d’esame reali meglio strutturate del web. È un portale che offre un’ampia quantità di quiz, di ogni tipo e difficoltà.

Facile da usare, intuitiva ed organizzata in maniera estremamente chiara, Easy Quizzz è la tua occasione di fare un’eccellente figura il giorno dell’esame per l’Attestato A2.

Mettiti alla prova su Easy Quizzz: il patentino drone A2 sarà tuo!

Per effettuare il test drone A2 è sufficiente fare una veloce e semplice ricerca nel portale di Easy Quizzz, per individuare l’ambito che ci interessa, esattamente come abbiamo fatto per la macro categoria “Università”.

Sulla pagina di atterraggio del sito di Easy Quizzz vai in alto su “Patenti” e poi su “Pilota Drone (2)”, che trovi scorrendo un po’ in basso sullo schermo.

A quel punto, vedrai le due opzioni a tua disposizione. Scegli “quiz patente drone A2” e, cliccando su “Simulatore”, avvierai la simulazione d’esame, al termine della quale saprai se sei pronto o meno per affrontare il test vero e proprio.

Facci sapere se Easy Quizzz ti è stato utile e se hai superato l’esame per il patentino drone A2 al primo colpo.