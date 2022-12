InfoCilento cambia veste e avvia un nuovo percorso editoriale

Comincia oggi un nuovo capitolo per una realtà editoriale che ha già scritto una pagina importante nell’ambito dell’informazione locale. Con il lancio della nuova veste grafica, InfoCilento inaugura una nuova stagione di cui abbiamo scelto essere protagonisti.

Dopo un periodo di rodaggio all’indomani della nascita della nuova società editrice, Red Digital Communication s.r.l., siamo pronti a cominciare ufficialmente questa nuova, stimolante avventura.

La presentazione del nuovo portale è soltanto il primo di una serie di appuntamenti che seguiranno nelle prossime settimane quando vi illustreremo il nostro nuovo progetto editoriale alla presenza di graditi, autorevoli e stimati ospiti.

Una nuova redazione, inoltre, sarà presto inaugurata: ci siamo impegnati a garantire il massimo anche nella ricerca di spazi adeguati ad una web tv e una web radio che dovranno diventare il fiore all’occhiello di questo ambizioso progetto.

Investire su InfoCilento vuol dire investire sulla più autorevole realtà di informazione del territorio: in questi anni, infatti, InfoCilento si è affermato come il più grande portale di informazione dell’area a sud di Salerno diventando sinonimo di affidabilità e professionalità. La sfida per il futuro è la sua crescita ulteriore per assicurarne l’affermazione ben oltre i confini locali.

Nella grande famiglia di InfoCilento – che ci onoriamo di aver abbracciato – abbiamo trovato ben radicata una filosofia che non tradiremo: la fede assoluta nel lavoro di squadra. La redazione è composta da giovani e talentuosi giornalisti, coordinati dal direttore Sergio Pinto e dal caporedattore Ernesto Rocco, ai quali da oggi andrà ad aggiungersi tutta l’esperienza di nuovi professionisti.

La priorità continuerà ad essere l’attenzione per il territorio e per le inderogabili sfide che lo attendono nel prossimo futuro. Il nostro ruolo imprenditoriale ci rende consapevoli dell’importanza di alcuni temi rispetto ai quali ci sentiamo particolarmente sensibili: su tutti il green e il turismo che rimangono passaggi obbligati per uno sviluppo che possa definirsi tale.

Cercheremo dunque di contribuire con il nostro sostegno ad eventi dedicati, senza dimenticare quello alle nuove generazioni. A questo proposito abbiamo già intrapreso il dialogo con diverse istituzioni scolastiche; con esse cercheremo di fare rete anche allo scopo di sensibilizzare i più giovani ad un uso consapevole dei mezzi di informazione.

Siamo entusiasti e pronti ad incamminarci in un viaggio impegnativo, ma sicuramente avvincente. Ci impegneremo per non deludere le aspettative di utenti e lettori ai quali, fin da ora, va la nostra riconoscenza per essere stati determinanti nei traguardi già raggiunti e in quelli che – insieme – certamente conquisteremo.

Domenico Cerruti – Editore

Edoardo Marcianò – Amministratore unico Red Digital Communication