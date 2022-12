Il campo Papa Giovanni XXIII di Camerota si rifà il look: ecco i lavori in programma

Il nuovo anno porterà delle novità per il campo sportivo Papa Giovanni XXIII di Camerota Capoluogo. L’amministrazione comunale ha indetto la gara per i lavori di rifacimento dell’impianto da calcio.

Campo Papa Giovanni XXIII: i lavori

Le opere avranno un costo di 550 mila euro. Tra gli interventi la realizzazione del manto in erba sintetica, il rifacimento della recinzione, la messa a norma e l’omologazione della struttura.

«Finalmente il Comune di Camerota sarà dotato di un impianto sportivo moderno, all’avanguardia per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali impiegati ed a norma per tutte le attività agonistiche – asserisce Vincenza Perazzo, delegata allo Sport -. Questo è un risultato frutto di anni di duro lavoro da parte del sindaco, degli uffici e di tutti gli attori che si sono impegnati a raggiungere questo straordinario obiettivo. E’ un altro passo importante verso l’ammodernamento degli impianti del Comune di Camerota. Dal primo giorno questa amministrazione ha messo al centro del proprio mandato l’attività sportiva, dunque non considerata più secondaria ma principale per il benessere e la vita dei cittadini e di tutti i fruitori».

«Finalmente avremo un nostro campo sportivo in sintetico – dichiara il consigliere Francesco Saturno -. Tutto ciò grazie al grande impegno del sindaco e dell’amministrazione che in modo ostinato e con grande abnegazione, fin dal primo giorno del mandato, ha lavorato duro per ottenere questo bellissimo risultato. Camerota capoluogo e le frazioni interne oggi vengono valorizzate come meritano e sono al centro dell’agenda politica di Terradamare».

Il cronoprogramma dei lavori

I lavori partiranno a marzo e ci vorranno circa cinque mesi per il completamento (150 giorni). Prima dell’autunno il taglio del nastro. Con l’avvio della prossima stagione agonista il campo Papa Giovanni XXIII sarà fruibile.