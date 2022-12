Supermercati bocciati su uso plastica da Greenpeace. La ricerca a cura di un valdianese

C’è anche un valdianese tra i responsabili della ricerca congiunta di Greenpeace e Il Fatto Quotidiano redatta per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento da plastica.

Si tratta di Giuseppe Ungherese, di San Pietro al Tanagro, responsabile Campagna inquinamento di Greenpeace Italia già noto per il suo impegno nell’organizzazione ambientalista e per il ruolo di responsabilità da lui ricoperto.

«I supermercati italiani non hanno un piano concreto per fare a meno della plastica monouso, aumentare la vendita di prodotti con sistemi di riuso e ricarica e allontanarsi da un modello di business inquinante, basato sul massiccio impiego di imballaggi e contenitori progettati per diventare rifiuti».

La ricerca

E’ quanto emerge dalla classifica “Carrelli di Plastica”, in cui vengono rese pubbliche le valutazioni, relative al 2021, delle principali catene di supermercati italiani. Tra i responsabili della ricerca per Greenpeace anche il valdianese Giuseppe Ungherese.