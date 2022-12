“Remember (TO) Live”. Al Teatro “Scarpetta” di Sala Consilina lo spettacolo del maestro Luigi Gargano

Sala Consilina aprirà il 2023 all’insegna dell’esperienza musicale del maestro Luigi R. Gargano, in scena il 4 gennaio al Teatro Mario Scarpetta con “Remember (TO) Live”, uno spettacolo di arte, danza e melodie memorabili.

Chi è Luigi Gargano

Gargano è un giovane valdianese e un artista completo con una carriera in ascesa e un background imponente. Si muove con naturalezza tra generi diversi, dalla classica al jazz, dalla fusion all’elettronica, mescolando sempre nuovi repertori e sperimentando nuove idee quotidianamente.

Attualmente impegnato in un tour europeo di Concerti Candelight (un’ esperienza unica di fruizione di musica strumentale a lume di candela), tornerà a Sala Consilina il prossimo gennaio.

L’evento a Sala Consilina

L’evento, Remember (TO) live sarà rivolto a tutto il pubblico del Vallo di Diano. Intende promuovere l’arte come potente aggregatore di socialità e come augurio per una vera ripartenza, dopo gli ultimi anni di isolamento e rarefazione sociale causati dal Covid.

Si tratterà anche e soprattutto di un momento di arte e cultura dedicato a chiunque voglia farne parte, lasciandosi travolgere dall’esecuzione e dal “viaggio” tra i generi proposto all’interno dello spettacolo. Un percorso immaginato come un filo rosso che leghi le generazioni attraverso le sensazioni, i ricordi e le emozioni che ci inondano mentre ascoltiamo musica.

“Quando sentiamo un brano musicale avvertiamo lo schiudersi di immagini, paesaggi, luoghi di memoria e il crearsi di percezioni collegate al mondo dell’intuizione, dell’immaginazione, delle metafore e della fantasia. – dichiara Gargano – Nell’enfasi di quell’ascolto che genera in noi emozione la nostra mente non è concentrata sul suono, ma sull’esperienza soggettiva di quella esperienza. Questa è la forza di Remember (TO) Live.”

Durante la serata accompagneranno il Maestro Luigi Gargano, che si esibirà al pianoforte, gli artisti Antonio Porpora e Marica Rotondo. Una contaminazione di stili e repertorio, in un viaggio musicale che passerà dalle più famose composizioni del mondo del cinema ad arrangiamenti strumentali di brani che hanno fatto la storia della musica dance/elettronica.

Lo spettacolo sarà inoltre arricchito dalla performance danzante di Martina di Riccio e Gianpaolo De Francesco della MAADE Ensamble, una compagnia di danza giovanile milanese.

“I ricordi sono una parte essenziale della mia vita. Evocano in me un’ondata di emozioni. Emozioni che poi trasmetto attraverso la musica. In questo posto ho tanti ricordi che mi hanno segnato, portandomi ad essere quello che sono oggi e quello che sarò domani. Non vedo l’ora di condividere tutte queste emozioni insieme a voi”, conclude Luigi Gargano .