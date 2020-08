Concerti al tramonto: a Padula il pianista Luigi Gargano

Si terrà mercoledì 26 agosto alle ore 19.30, presso la Corte della Spezieria della Certosa di San Lorenzo a Padula, il pianista Luigi Gargano si esibirà in “Piano Recital #classicalmusic”.

L’evento è organizzato dal Comune di Padula.



Nella suggestiva cornice della Certosa di Padula, al tramonto del sole, il giovane pianista Luigi Gargano darà vita ad un concerto con musiche di Paradisi, Chopin, Liszt, Debussy, Skrjabin.

Luigi Gargano è un giovanissimo talento del territorio, di Sala Consilina. Diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione speciale sotto la guida del Maestro Maurizio Romano presso il Conservatorio “Martucci” di Salerno, vince numerosi concorsi pianistici internazionali che lo portano a prendere parte agli eventi più prestigiosi del Conservatorio per poi essere selezionato come pianista dell’Orchestra del “Martucci” in occasione del “Giffoni Film Festival” per la prima nazioanle di “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”.

Diverse le master e i corsi frequentati in tutto il mondo sotto la guida di alcuni dei più grandi colossi del pianoforte, come Aldo Ciccolini, Bruno Canino, Leonid Margarius e molti altri, in cui si è sempre distinto per il suo virtuosismo e epr le sue grandi doti espressive.

Contemporaneamente si dedica anche allo studio del Sassofono, diplomandosi presso lo stesso Conservatorio sotto la guida del Maestro Vincenzo Romanelli per poi iniziare la sua carriera artistica all’interno di diverse formazioni jazz.

All’età di 17 anni si avvicina anche alla musica elettronica e, affascinato da questo nuovo mondo, riesce ad affermarsi sia come produttore che come dj.

“Luigi Gargano è un artista in continua evoluzione che si muove con naturalezza tra generi diversi, dalla classica al jazz, ricercando nuove idee e contaminazioni – afferma l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo – Il concerto rappresenterà un bellissimo momento di valorizzazione degli spazi della Certosa grazie all’incredibile bravura del giovanissimo Luigi Gargano”.

Per prenotare è possibile inviare una mail all’indirizzo info@comune.padula.sa.it

