Pietro Miraldi lascia la maggioranza. Bagarre a Vallo della Lucania

Pietro Miraldi lascia la maggioranza vallese. Lo ha annunciato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Un’assise infuocata nel corso della quale il capogruppo di maggioranza, Antonio Bruno ha provato a fare da paciere mentre il sindaco Antonio Sansone è stato al centro di un duro battibecco proprio con Miraldi.

La decisione di Pietro Miraldi

La scelta del consigliere comunale di lasciare la maggioranza era ormai nell’aria da tempo. Nel suo intervento l’ex esponente del Movimento 5 Stelle ha spiegato i motivi della sua decisione. Mancaza di fiducia da parte del sindaco, innanzitutto. Ma non solo.

«All’indomani della nomina degli assessori mi sono sentito ingannato, dovevo lasciare già allora ma la voglia di fare per la città mi ha spinto a restare. I successivi eventi di non condivisione di nulla e i risultati dell’amministrazione, cioè zero, mi hanno fatto prendere questa decisione», ha detto.

Il futuro

Pietro Miraldi ha precisato che resterà in consiglio comunale e continuerà a svolgere questo ruolo.

Da tempo si parlava di un possibile addio di Pietro Miraldi alla maggioranza. Il consigliere comunale ha ricordato più volte quanto accaduto nella primavera dello scorso anno quando il sindaco Sansone preferì nominare un assessore esterno (Emilio Romaniello) con la delega al bilancio, anziché lo stesso Miraldi che si definì deluso e mortificato per quella scelta.