Nuovi corsi di studio all’Ancel Keys. Istituto amplia offerta formativa

L’ IIS “Ancel Keys”, amplia la sua offerta formativa con l’attivazione di un nuovo indirizzo di studi: l’Istituto Tecnico di Grafica e Comunicazione, il terzo nella provincia di Salerno, dopo Cava de Tirreni e Scafati.

Nuovi corsi di studio all’Ancel Keys: i dettagli

Il corso in Grafica e Comunicazione offre agli studenti la possibilità di specializzarsi in un campo in rapido sviluppo e altamente richiesto dal mercato del lavoro e forma professionisti esperti nell’utilizzo delle tecnologie e delle metodologie necessarie per la realizzazione di prodotti grafici e di comunicazione visiva.

Prevede l’insegnamento di discipline come informatica, storia dell’arte, diritto e economia, teorie della comunicazione, progettazione multimediale e organizzazione dei processi produttivi, che forniranno agli studenti le competenze trasversali necessarie per operare in modo efficace in questo settore.

Gli studenti avranno la possibilità di acquisire conoscenze teoriche e pratiche nei campi della progettazione grafica, della produzione di contenuti multimediali, della pubblicità e della comunicazione d’impresa.

Inoltre, durante il percorso di studi, saranno organizzate attività di stage e tirocini presso aziende del settore, che permetteranno agli studenti di acquisire l’ esperienza per mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di studi.

Perché scegliere il corso di grafica e comunicazione?

Per cimentarsi in progetti sempre nuovi, con l’obiettivo di riuscire a rendere al meglio un’idea, un messaggio o un’ identità aziendale attraverso le tecniche di grafica.

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione:

Ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso di tecnologie per produrla;

Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati;

Il diplomato nel corso di grafica e comunicazione è in grado di:

intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti;

integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;

intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;

utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:

alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa;

alla realizzazione di prodotti multimediali,

alla realizzazione fotografica e audiovisiva,

alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete,

alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);

gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente;

descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche.

Il diplomato può infine accedere a tutti i corsi universitari.

L’Ancel Keys di Castelnuovo Cilento

L’IIS “Ancel Keys” è una scuola moderna e all’avanguardia. I suoi laboratori attrezzati e il corpo docente altamente qualificato sono condizioni necessarie per sostenere l’avvio del nuovo indirizzo. Il corso in grafica e comunicazione rappresenta un’importante opportunità per gli studenti del territorio.

I giovani che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte, della creazione grafica, della possibilità di raccontare ed esprimersi con colori ed immagini potranno trovare nel nuovo percorso di studi materiale e discipline “antiche” che ben si collegano alle “nuove” che hanno un elemento di forza in comune: la tecnologia, nelle sue molteplici forme.

Al termine del percorso il diplomato in grafica e comunicazione sarà una figura professionale polivalente. Avrà una buona formazione generale che trova possibile occupazione nei seguenti settori: pubblicità, web design e produzione fotografica ed audiovisiva.