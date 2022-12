Un laboratorio sostenibile ed innovativo: la svolta green dell’Istituto Ancel Keys

A pochi giorni dall’importante riconoscimento come miglior Istituto del Cilento e Diano ricevuto da Eduscopio, l’Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, si conferma fiore all’occhiello per l’ottima formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro.

Attraverso i canali social, il sindaco Eros Lamaida, rende noto che l’Istituto superiore cilentano, è risultato beneficiario di un progetto dedicato al green: «Laboratorio green, sostenibile ed innovativo».

Ecco il progetto per l’istituto alberghiero

All’interno della scuola superiore Ancel Keys, verrà prodotta una serra idroponica dotata di un impianto fotovoltaico per la coltivazione di prodotti da utilizzare nei laboratori dell’istituto.

Il progetto si inserisce nel Programma Operativo Nazionale (PON) EduGreen per la transizione ecologica, al fine della coltivazione dei prodotti da utilizzare nei laboratori sostenibili.

“Una testimonianza cruciale della volontà, ferrea, dell’ Istituto Ancel Keys di Castelnuovo Cilento di lottare, sempre ed instancabilmente, per passare alle nuove generazioni il testimone del rispetto e dell’amore per l’ambiente, per la natura e, quindi, per il presente ed il futuro dell’umanità.



Ringrazio, di vero cuore, la Preside Marinella Masella e tutti i Suoi collaboratori per questo splendido risultato. Ringrazio il nostro RUP , il geometra Alessandro Isabella, per la preziosa collaborazione. Castelnuovo Cilento c’è!”- dichiara Lamaida