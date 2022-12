Cilento Oltre 6 milioni di euro per un impianto di trattamento dei fanghi di depurazione

L’Ente Idrico Campano ha destinato risorse per una serie di progetti relativi al territorio inerenti in particolare rete idrica e impianti di depurazioni. Novità anche per il Cilento dove sarà realizzato un impianto per il trattamento dei fanghi di depurazione

Trattamento dei fanghi di depurazione: il progetto

Il progetto riguarda CONSAC, gestore che opera nel Distretto Sele. Esso, in particolare, prevede la la realizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi di depurazione nel comune di Omignano. Previsto un importo complessivo di 6,5 milioni di euro.

L’intervento prevede la riqualificazione del sistema di trattamento dei fanghi provenienti dai depuratori di maggiore potenzialità, in termini di abitanti equivalenti. Ciò mediante l’implementazione di un sistema di bioessiccamento che consente di ridurre significativamente il tenore di acqua, smaltirne un volume minore e, pertanto, conseguire un sostanziale risparmio dei costi di conferimento presso impianti di recupero o smaltimento che rappresentano, allo stato attuale, la voce di costo di gestione più critica. L’impianto di trattamento dei fanghi di depurazione sarà realizzato ad Omignano Scalo.

Il commento

«È una buona notizia che giunge alla fine di un duro anno di lavoro» dice il Presidente Luca Mascolo. «Il Piano d’Ambito Regionale prevede un significativo fabbisogno di investimenti nei Distretti Idrici della Campania, Il nostro impegno proseguirà con la stessa determinazione per adeguare in maniera omogenea agli standard previsti dalla normativa tutti i territori della Campania», conclude.