Valorizzazione delle Grotte di Pertosa-Auletta: contributo straordinario dalla Regione alla Fondazione Mida, ecco l’annuncio della Presidente Capozzolo

La Regione Campania ha approvato da pochi giorni il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, puntando anche sulla valorizzazione della cultura. A questa volontà si deve l’approvazione degli emendamenti presentanti dal Consigliere regionale Luca Cascone per la valorizzazione dei parchi regionali e delle grotte di particolare interesse geologico e culturale.

Per il 2023, è stato pertanto attribuito alle Grotte di Pertosa-Auletta, gestite dalla Fondazione MIdA, un contributo che consentirà di rafforzare le azioni di rilancio post-pandemia.

«Le Grotte di Pertosa-Auletta, spiega la presidente Sabrina Capozzolo, sono un geosito focale del Geoparco “Cilento” e sono le grotte turistiche più antiche del Mezzogiorno: da 90 anni meta di migliaia di visitatori. Questo che sta per chiudersi è stato un anno di ripresa in termini in numero di ingressi, sfioreremo infatti le presenze record del 2019».

Il focus della Fondazione Mida

La Fondazione MIdA, impegnata sin dalla sua costituzione alla valorizzazione delle risorse ambientali locali e dei beni culturali, saluta con favore la volontà della Regione di sostenere le aree interne e, come conferma la Presidente Capozzolo, si punterà sempre più, attraverso i qualificati accompagnatori, alla sensibilizzazione ambientale per i tanti studenti che ci si spera torneranno numerosi a visitare le Grotte, l’unico Museo del Suolo in Italia e il Museo Speleo Archeologico:

«Ringraziamo l’onorevole Cascone, primo firmatario degli emendamenti approvati, il Presidente della Commissione bilancio, l’onorevole Franco Picarone, l’intera maggioranza e il Presidente della Regione Campania, On Vincenzo De Luca».