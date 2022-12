Vallo della Lucania, vandalizzata statua di mons. Alfredo Pinto

Polemiche e indignazione a Vallo della Lucania per quanto accaduto questa mattina in pieno centro cittadino. È stata vandalizzato il busto di Mons. Alfredo Pinto collocato nella Piazzetta alle spalle di Palazzo di Città.

Vandalizzata la statua di Mons. Pinto: il caso

Forse è stata una pallonata o un altro gesto eccessivo da parte di qualcuno che ha causato la caduta del busto dalla base in pietra. L’episodio ha indignato la comunità locale.

I precedenti

negli ultimi tempi si stanno registrando non pochi atti vandalici in tutto il comprensorio.nei giorni scorsi ad Agropoli rubate delle statue di un presepe allestito in una rotatoria nei pressi dello svincolo Agropoli sud della Cilentana e rotte delle indicazioni in pieno centro.