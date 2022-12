Restaurare e valorizzare i murales: a Battipaglia riparte il progetto Spes con il calendario 2023 e la campagna di autofinanziamento

L’associazione a.DNA riprende le attività del progetto Spes, nato nel 2019 con l’obiettivo di restaurare, valorizzare e raccontare i murales realizzati negli anni Ottanta in piazza Risorgimento a Battipaglia.

A maggio prossimo infatti sarà restaurato il murale «Le maschere» della pittrice tedesca Eveline Krumnau che, finalmente dopo 40 anni, riprenderà vita così come nel 2019 è toccato al primo murale «L’albero del Domani» diventato l’emblema del Festival Teatro dei Ragazzi di Carmine Battipede.

Ma tante altre nuove iniziative saranno presentate mercoledì 28 dicembre alle 18.30, presso il teatro «Il Piccolo di Battipaglia», a via Olevano 40. La novità principale è la realizzazione del calendario 2023 che racchiude tutti i murales presenti in città.

Dalle opere pubbliche di artisti internazionali come Millo, Etnik ed El Niño de las pinturas, dipinti tra il 2014 e il 2016 per un progetto nelle scuole del territorio a cura di Mirko Pierri, a quelli che non ci sono più, come il murale di Walter Molli, artista mariglianese scomparso nel 2019, quello che lo storico fondatore del gruppo Gridas di Scampia Felice Pignataro dipinse sul muro di cinta dello Stadio Pastena nel 1992 e i graffiti dei gruppi di artisti locali come i writer della Drak Crew.

Ogni mese avrà dunque la sua opera eccetto il mese di maggio, la cui pagina è stata volutamente lasciata bianca per dare spazio alla nuova edizione del progetto. Tra gli obiettivi c’è quello di realizzare una nuova opera e di valorizzare l’arte murale di Battipaglia raccontando la storia della città attraverso l’arte murale dipinta negli ultimi decenni in questi luoghi.

«Si dice spesso che Battipaglia è una città che non ha storia – dichiara Mirko Pierri, direttore artistico di a.DNA project – ecco, noi vogliamo sfatare questa convinzione infondata e regalare alla nostra città un vero e proprio racconto identitario attraverso l’arte di strada, recuperando storie e scrivendone nuove».

Durante questi due anni di assenza dovuti al Covid, il progetto Spes non ha mai arrestato la sua attività. Ha all’attivo infatti la realizzazione di una mappatura cartacea di tutti gli oltre venti murales presenti attualmente a Battipaglia, che adesso diventerà online e sarà visitabile scaricando il qr-code del calendario.

Il calendario potrà essere acquistato al prezzo di 15 euro e il ricavato sarà utilizzato per realizzare la nuova opera murale che il progetto Spes 2023 si è data come obiettivo, ma anche per sostenere laboratori, performance e un evento pubblico multimediale che nel corso del nuovo anno coinvolgerà diversi luoghi della città.

La serata

Alla serata di presentazione dell’iniziativa parteciperanno artisti locali e alcuni degli storici organizzatori del Festival Teatro dei Ragazzi, saranno proiettati video delle opere presenti in città e un reportage dei murales in lavorazione come quello sui muri della scuola elementare di via Stella e Sandro Penna.

Sarà allestita anche una mostra delle stampe dei murales presenti nel calendario. Staff Direzione artistica – Mirko Pierri Media e concept grafico – Benedetto Battipede Performance e teatro – Francesco Di Concilio Allestimenti e impianti audio – Nicolò Battipede Ufficio Stampa – Angela Cappetta Assistenza Tecnica – Pierfrancesco La Brocca Stampa – Tipografia Black Book