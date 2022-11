Battipaglia, assistenza ad anziani e disabili a basso reddito: novità dal Piano di Zona

Nuovi servizi per le Politiche Sociali attivati dal Piano di Zona Ambito S04_1 con capofila il Comune di Battipaglia. Si tratta dell’assistenza domiciliare sociale per anziani e disabili facenti parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. Tale servizio, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo Nazionale Povertà 2021, programmato dal nuovo piano sociale, interessa 23 utenti di cui 13 disabili e 10 anziani. Il servizio ha durata 12 mesi.

Le altre novità

Inoltre lo scorso 25 novembre è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Battipaglia, in qualità di capofila dell’Ambito S04_1, e l’INPS per l’erogazione di prestazioni integrative socio-assistenziali in favore di dipendenti e pensionati pubblici, dei loro coniugi e parenti di primo grado non autosufficienti, a valere su finanziamento INPS, nell’ambito del progetto di assistenza domiciliare “Home Care Premium” a decorrere dal 1° gennaio 2023 e non oltre il 30 giugno 2025.

I servizi offerti dal Piano di Zona

L’attivazione di questi servizi segue di poche settimane l’annuncio dell’accesso da parte del Piano di Zona Ambito S04_1 ad un finanziamento di 100mila euro per un progetto presentato il 16 giugno scorso.

Si tratta del “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”. Il progetto ha la finalità di promuovere l’autonomia delle persone con disabilità attraverso dei piani di formazione specifici che ne favoriscano anche l’inserimento lavorativo.