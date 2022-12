Valorizzazione delle bellezze cilentane: Comune affida la gestione ad un giovane professionista impegnato nella promozione del patrimonio

Il Comune di Vallo della Lucania punta a valorizzare e promuovere i beni e gli attrattori culturali, artistici ed archeologici emergenti sul territorio.

Valorizzazione e promozione del territorio: l’avvocato Giuseppe Di Vietri darà risalto alle bellezze cilentane

In particolare l’Ente ha intenzione di candidare elementi culturali all’inserimento nell’inventario del patrimonio immateriale campano. Affinché ciò avvenga l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha deciso di individuare una figura con le giuste competenze e che possa supportare il procedimento, vista anche la complessità della materia.

Il giovane collaborerà a titolo gratuito

La scelta è ricaduta sull’avvocato Giuseppe Di Vietri, giovane professionista da tempo impegnato nella valorizzazione e promozione del territorio cilentano e delle tante bellezze, spesso nascoste, che esso racchiude. Giuseppe Di Vietri è anche direttore del centro studi Pietro Ebner.

Con il comune di Vallo della Lucania collaborerà a titolo gratuito per fornire il proprio supporto tecnico – scientifico per la selezione e l’elaborazione di proposte di candidatura di elementi culturali immateriali da iscrivere nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano e per coordinare l’azione del comune con altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio e interessati al procedimento.

L’Inventario cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana, così come definite dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003.