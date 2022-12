Un’altra Casa di Comunità in un Comune del Cilento: un passo in avanti e maggiori servizi per la sanità sul territorio

C’è anche San Giovanni a Piro tra i comuni in cui sorgerà una Casa di Comunità. Si tratta di strutture sanitarie attive h24, 7 giorni su 7, con strumentazione diagnostica di base, per l’effettuazione di prelievi, vaccinazioni e medicazioni, di alcuni tra i principali esami e screening oltre che per l’assistenza amministrativa.

La Regione Campania ha dato il via libera alla realizzazione di 172 Case di Comunità. Tra i comuni cilentani dove saranno operative c’è anche San Giovanni a Piro. L’Ente, guidato dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha ora individuato l’immobile dove sorgerà la Casa di Comunità, ovvero l’ex scuola elementare.

Il consiglio comunale nelle scorse settimane ha approvato la cessione dell’immobile all’Asl Salerno, affinché attivi il servizio

Nell’ambito della riorganizzazione della rete sanitaria sul territorio, oltre alle case di comunità previsti 48 ospedali di comunità con 20 posti letto per le degenze brevi con pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e 65 centrali Centrali operative Territoriali per la telemedicina con una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nell’assistenza.