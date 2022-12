Ricordo, solidarietà e sport: iniziativa a Sala Consilina

Ricordo e solidarietà a Sala Consilina. Dopo lo stop di due anni a causa della pandemia andrà in scena la settima edizione della Maratona di Basket.

Maratona del Basket: l’iniziativa

L’appuntamento per la manifestazione sportiva, che ha come titolo “Sport, passione, arte e solidarietà“, è per martedì 27 dicembre a partire dalle ore 10 in ricordo di Maria Dorotea Di Sia, scomparsa nel maggio 2014 a 25 anni in un drammatico incidente stradale.

Non solo: durante la giornata verrà organizzata una raccolta fondi per aiutare ConRett Onlus, associazione genitori uniti contro la sindrome di RETT

La giornata sarà caratterizzata da tornei di minibasket, amichevoli giovanili – categorie femminili, amichevoli senior – genitori vs figli.

L’appuntamento è stato organizzato insieme ad A.S.D. Polisportiva Basket Sala Consilina, ConRette, Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina, Dorothy Dream con il patrocinio del Comune di Sala Consilina.