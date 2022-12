Agropoli, due consiglieri pronti a passare in maggioranza?

Il prossimo consiglio comunale potrebbe rafforzare la maggioranza. Due esponenti dell’opposizione, infatti, starebbero per scegliere di passare con il gruppo politico che hanno apertamente contestato in campagna elettorale e nei mesi precedenti. Si tratta di Elvira Serra e Bruno Bufano.

Elvira Serra e Bruno Bufano in maggioranza?

Quest’ultimo, candidato nelle liste a sostegno di Massimo La Porta, potrebbe ora scegliere per questioni di opportunità di appoggiare l’attuale amministrazione. Elvira Serra, invece, era addirittura candidata a sindaco alle ultime elezioni dopo essere stata allontanata dall’amministrazione Coppola (ricopriva la carica di vicesindaco) per volontà dell’ex sindaco Franco Alfieri. Dai palchi non aveva mancato di lanciare dure accuse all’attuale gruppo di maggioranza tanto da portare all’intervento della magistratura che avrebbe avviato una inchiesta relativa proprio all’ultima campagna elettorale e a comportamenti sospetti di almeno due candidati nelle liste di Mutalipassi. Ora si sarebbe riavvicinata all’attuale classe dirigente, una mossa che deluderebbe quanti l’hanno sostenuta alle ultime elezioni, proprio ritenendola una rappresentante anti-sistema.

Cosa cambia per l’amministrazione comunale

Per l’amministrazione comunale una buona notizia, soprattutto qualora si torni a votare, poiché avrebbe un candidato in più come consigliere, Bufano, e un aspirante sindaco in meno, Elvira Serra, che chiuderebbe la sua carriera politica con una mossa impopolare, visto anche l’andamento dell’attuale esecutivo.