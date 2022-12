Sapri: costringe cliente di un supermercato a consegnargli soldi per utilizzare il carrello della spesa: denunciato

Un 36enne di nazionalità nigeriana è stato denunciato a piede libero con l’accusa di tentata estorsione. L’uomo, residente in un centro di accoglienza di Palinuro, stando alle accuse si sarebbe appostato all’esterno di un noto supermercato di Sapri. Qui avrebbe costretto un cliente a consegnargli due euro per poter usufruire di un carello della spesa. L’uomo avrebbe addirittura usato toni minacciosi e bloccato con forza il carello.

Soldi per un carrello della spesa: la denuncia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sapri, agli ordini del capitano Francesco Fedocci. I militari hanno sottoposto a controllo lo straniero, provvedendo al sequestro di un borsello che aveva con sé. All’interno presenti circa 28 euro in monete e 12 gettoni utilizzabili proprio per sbloccare i carelli per la spesa. Al termine delle formalità di rito il 36enne i carabinieri sapresi hanno denunciato in stato di libertà lo straniero per tentata estorsione.

Capita spesso di trovare all’esterno dei supermercati della zona degli stranieri che chiedono l’elemosina o si offrono di accompagnare a casa i clienti portandogli la spesa. In questo caso, però, lo straniero è andato troppo oltre. Soltanto per la ferma opposizione del cliente del supermercato non ha ottenuto il denaro. Ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti ai giudici.