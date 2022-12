Power station portatili: quando la mancanza di energia non è più un problema

Quante volte ti è capitato di aver bisogno di corrente e di non avere una soluzione a portata di mano? Magari ti trovavi in campeggio, oppure avevi bisogno di usare un macchinario in un punto dove mancavano le prese.

In molte situazioni diventa comodo avere dell’energia a portata di mano. Se poi, questa ha costo zero ed è potenzialmente infinita, ancora meglio.

Di quale energia parliamo?

Dell’energia solare che possiamo sfruttare per non rimanere più a corto di corrente.

In commercio oggi esistono sistemi fotovoltaici portatili che permettono di catturare l’energia solare, trasformarla in energia utilizzabile e stoccarla all’interno delle batterie, nelle power station.

Vediamo cosa sono le power station a batteria solare e come scegliere le più adatte alle proprie esigenze.

Power station solare: Cos’è e come funziona?

Le power station solari portatili sono come delle piccole valigette con all’interno dell’energia spendibile. L’energia è conservata in una o più batterie.

Da un punto di vista estetico il design è moderno e elegante, quindi non solo si tratta di dispositivi solo utili, ma anche belli. Le power station EcoFlow sono tra le più amate per il loro stile semplice, ma rifinito nei dettagli.

L’energia presente nelle power station solari deriva dal sole. Attraverso pannelli solari viene prodotta energia continua, che un inverter trasforma in energia alternata, la quale poi viene accumulata all’interno della stazione portatile. Il risultato?

Ovunque uno si trovi ha a disposizione una riserva di corrente che può utilizzare per far funzionare una luce, ricaricare un cellulare, mettere in funzione un trapano e molto altro ancora.

Power station solare portatile: Caratteristiche

Chi vuole acquistare una power station portatile dovrebbe osservare le seguenti caratteristiche per trovare quella adatta alle proprie esigenze.

1. Capacità

La capacità è la quantità di energia che una stazione di ricarica portatile è in grado d’immagazzinare. Si possono trovare dispositivi piccoli che dispensano solo 300 W/h e power station più professionali che possono contenere fino a 3,6 KW/h.

Alcuni modelli sono espandibili, ossia è possibile inserire un’ulteriore batteria per aumentare la capacità di stoccaggio.

2. Potenza

Questo valore ci dice quali elettrodomestici possono essere alimentati dalla power station. Prima di acquistare un dispositivo per fornire energia è necessario valutare quali elettrodomestici si vogliono usare e considerare il loro valore di picco, ossia il momento in cui l’elettrodomestico assorbe la maggior potenza.

3. Peso

Lo scopo di una power station è avere energia anche nelle situazioni più disagiate. Per questo è importante valutarne il peso. Chi si muove in camper o deve portare la power station sul furgoncino del lavoro potrà optare per dispositivi più potenti, anche se più pesanti. Se invece, lo scopo è quello di camminare con questo dispositivo nello zaino, per un picnic in un luogo isolato, bisogna considerare il peso complessivo.

Esistono power station da 3 kg, ma anche da 22 kg.

4. Numero e tipologia di prese

Quanti elettrodomestici vuoi collegare contemporaneamente al dispositivo? Ti muovi da solo o in famiglia? Il numero di prese disponibili può fare la differenza. Controlla anche quale tipo di presa è installato sulla power station. Cerca modelli con prese adatte alla maggior parte dei dispositivi elettrici che possiedi, ancora meglio se sono presenti anche prese USB. Per chi vive in Italia i prodotti più adatti sono quelli con prese compatibili UE.

5. Velocità di ricarica

Altro dato rilevante è il tempo necessario a completare la ricarica. Per le power station più piccole può bastare poco più di un’ora. Un bel vantaggio quando si è in viaggio e non è possibile fermarsi a lungo in uno stesso posto durante la giornata.

Un altro aspetto che influisce sulla velocità di ricarica è il numero dei pannelli solari che si possono collegare contemporaneamente alla stazione portatile di energia.

6. Robustezza

I materiali con cui sono prodotte le power station devono essere robusti. Il dispositivo non si deve sicuramente rompere alla prima uscita all’aria aperta.

7. Sicurezza

Alle power station possiamo collegare computer, telefoni o elettrodomestici. E’ importante che questi non si rovinino durante la ricarica.

Prima di procedere all’acquisto controllate che il dispositivo sia dotato di un sistema per regolare la tensione e la temperatura.

8. Design

Il design di una power station solare portatile non influisce solo sull’estetica, ma anche sulla funzionalità.

Le migliori sono dotate di maniglie che rendono il trasporto più semplice, hanno una forma compatta in modo da non occupare troppo spazio.

Power station solare: quando usarla

L’idea di poter usare un dispositivo, che non inquina e non fa rumore, ti sembra molto interessante, ma non hai ancora capito quando potresti usare una power station?

Vediamo alcune situazioni di vita reale in cui potrebbe tornare utile avere una riserva di energia:

Black out. L’improvvisa interruzione di energia elettrica non è un evento così raro come si pensa. Un guasto alla rete, lavori di manutenzione o un fulmine possono lasciare quartieri senza luce per ore.

In questa situazione una power station carica può fare la differenza;

Lavori generali. Hai una ditta di costruzioni? Lavori come idraulico? o semplicemente per hobby ti piace sistemare le cose? Molto spesso ti ritrovi costretto a usare macchinari (trapani, pompe ecc) in punti in cui non arriva la corrente.

Grazie a una power station non dovrai mettere in azione un generatore, inquinante e rumoroso, ma potrai compiere le tue mansioni in totale tranquillità e sicurezza.

Campeggio. Le power station sono il perfetto compagno di viaggio. Sempre disponibili, facili da trasportare e ricaricare.

In casa. Le power station solari non sono state realizzate per essere usate solo raramente o in condizioni d’emergenza, ma si possono caricare e utilizzare frequentemente. In casa puoi valutare di usare la power station per risparmiare, collega uno o più elettrodomestici e dai un bel taglio alla tua prossima bolletta.

E tu come pensi di usare la tua power station? Vedrai che una volta acquistata troverai mille situazioni in cui sfruttare la possibilità di utilizzare energia prodotta a costo zero. E ogni volta che la metterai in funzione farai bene al tuo portafoglio e all’ambiente.