Ogliastro Cilento: arriva il commissario prefettizio dopo le dimissioni del sindaco

Le dimissioni di Paolo Astone dalla carica di sindaco di Ogliastro Cilento, sono ufficiali. Da parte dell’ormai ex amministratore cilentano non ci sono stati ripensamenti. Così il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha provveduto alla nomina del commissario prefettizio.

Il commissario Prefettizio ad Ogliastro Cilento

Ad occupare la carica sarà il viceprefetto aggiunto Erminia Barbato. A lei toccherà la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa del decreto di scioglimento del consiglio da parte del Presidente della Repubblica.

La situazione politica

«Mi sono dimesso dalla carica di sindaco per motivi personali, ormai non c’erano più le condizioni per andare avanti con serenità». Queste le parole del primo cittadino all’indomani delle dimissioni.

Che ci fosse maretta in seno all’amministrazione comunale era chiaro da tempo. Già questa estate, infatti, in paese erano iniziati a circolare i primi rumors sulle possibili dimissioni di Paolo Astone. Un chiacchiericcio che si era fatto sempre più insistente fino all’ufficializzazione della scelta.

Sugli effettivi motivi della decisione vi sarebbe la presenza ingombrate di Michele Apolito ex sindaco e attuale vicesindaco, di cui lo stesso Astone era una figura rappresentativa.