Insediato il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Omignano: Kevin Baratta è il sindaco

Si è insediato, questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di Omignano, il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Omignano. Il nuovo sindaco è Kevin Baratta.

Ecco i componenti

Ecco i componenti nel nuovo consiglio comunale: Kevin Baratta (sindaco), Rosalinda D’Arienzo, Arianna Federico, Amaranda Cirillo, Angela Tomeo, Francesca Di Santi, Francesco Stefanucci, Michela Ferrazzano, Giuseppe Scarano, Camilla Sapone, Aurora Cesarano, Toribio Tomeo, Annabella Caccavo, Italo Scarpa, Elisa De Marco, Sabrina Laurito, Cristian Caporale.

Che cos’è il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

L’organo, istituito nell’anno 2019 e le cui elezioni si sono svolte il 2 dicembre 2022, rappresenta la comunità locale degli alunni frequentanti le classi quarta e quinta della scuola primaria e le classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Omignano.

Il progetto voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale su proposta del consigliere Lucia Feo, è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Omignano, e ha come finalità quella di avvicinare gli studenti alle istituzioni per una migliore conoscenza e per coltivare una corretta cultura delle legalità nell’ottica di formare cittadini attivi e solidali.