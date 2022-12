Il 29 Dicembre la Compagnia Teatrale “I 100crammatinirussi”, torna a Teatro

Ritorna l’appuntamento tradizionale con la comicità esilarante ed amara del “Teatro Cilentano”. Una comicità che non è prendere la vita alla leggera, ma è prendere la vita come ci viene data, decidendo di non farsi schiacciare da essa.

Farsi una risata non vuol dire essere degli screanzati, o delle persone poco coscienziose, è esattamente l’opposto; farsi una risata vuol dire avere coscienza che da qualche parte, in qualche epoca passata o futura, qualcuno potrebbe davvero scriverci un libro infinitamente divertente su ciò che stiamo vivendo oggi…anche sugli accadimenti più gravi.

Lo spettacolo della Compagnia “I 100crammatinirussi”

Forti di questa convinzione, i componenti della Compagnia nata nel paese dei Murales, giovedì 29 Dicembre, con inizio alle 20:45, sul palcoscenico del Teatro “La Provvidenza” in Vallo della Lucania, porteranno in scena la commedia inedita: “Paolino Pizza”.

Si tratta della Prima dell’ultimo lavoro teatrale dell’autore cilentano Massimo Sica.

“I 100crammatinirussi”, associazione di promozione sociale, si ripresentano al pubblico con un’altra rappresentazione esilarante con il chiaro intento di riconfermare lo straordinario successo di pubblico e di critica avuto a Teatro, in Rete ed in Televisione con i lavori precedenti.

La commedia

“Paolino Pizza”, commedia di costume brillante in II Atti, in italiano e lingua cilentana, è l’ennesimo ritratto del nostro Tempo, un’Epoca di forti contraddizioni, tratteggiato da Sica con l’ironia arguta che contraddistingue tutti i suoi lavori.

Massimo Sica, per questa rappresentazione, apparentemente abbandona il Cilento e trasferisce la scena a Bolzano.

Nel capoluogo dell’omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige, una famiglia cilentana decide di aprire una Pizzeria/Ristorante proponendo tutti piatti tipici della tradizione culinaria cilentana.

I nostri simpatici conterranei si troveranno ad affrontare le conseguenze economiche derivanti dalla crisi pandemica e le esilaranti difficoltà di comunicazione nel miscuglio linguistico tra tedesco, italiano e cilentano.

Due ore di risate da non perdere assolutamente, chiudendo gli orrori del quotidiano fuori dal Teatro.

La compagnia

Insieme all’autore e regista, Massimo Sica, sulla scena reciteranno:

Giuseppe Flamio Sica, il caratterista per eccellenza della Compagnia;

Anna Celeste SICA;

Martina PONZO da Perito;

Anna Pagano da Gioi;

Nicola SANTOMAURO, l’altro caratterista del gruppo al suo ritorno sulle scene dopo un anno sabbatico;

L’organizzazione dell’evento è affidata ad Antonio Infante, la scenografia è curata da Pantaleo ed Antonio Tortorella, riprese e regia televisiva da Antonio Milano e la presentazione della serata a Rosa SICA.

La comicità travolgente de “I 100crammatinirussi”, vi dà appuntamento a Giovedì 29 Dicembre, alle ore 20:45, presso il Teatro “La provvidenza” in Vallo della Lucania con la commedia brillante: “Paolino Pizza”.

La navetta

In occasione della Rappresentazione Teatrale la Ditta Autonoleggio di Fabio De Feo, effettuerà servizio trasporto gratuito, tra Orria – Piano Vetrale- Casino Lebano- Omignano Scalo e Vallo della Lucania con partenze: