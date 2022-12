Ennesimo incidente a Capaccio, a poche ore dalla morte di Salvatore De Martino

Ancora un incidente stradale in località Spinazzo, a Capaccio Paestum, a poca distanza dal luogo dove ieri pomeriggio ha perso la vita il 45enne Salvatore De Martino. Questa volta il sinistro si è verificato sulla SS18.

Incidente sulla SS18 a Capaccio

Tre i veicoli coinvolti, per cause ancora in corso di accertamento. Almeno due vetture hanno riportato seri danni ma nonostante la violenza del sinistro non si registrano feriti. Sul posto gli uomini della Polizia Stradale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Presente anche il personale di PISSTA per il ripristino della strada post incidente.

Quello nei pressi di Spinazzo è un tratto stradale dove si registrano non pochi incidenti anche a causa della presenza di più intersezioni. Ecco perché si ipotizza la realizzazione di una rotatoria.

Il precedente

Nella giornata di ieri (22 dicembre 2022) un altro incidente si era registrato nel territorio di Capaccio Paestum, al confine con Agropoli. Purtroppo lo schianto è stato fatale per Salvatore De Martino.

L’uomo, residente proprio nella zona, intorno alle ore 14 di questo pomeriggio percorreva la SP276 in direzione Paestum a bordo della sua Opel Meriva. Per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Mercedes guidata da una donna di Agropoli.

Nel sinistro, la Opel è finita poi fuoristrada schiantandosi frontalmente contro un albero. Salvatore De Martino è morto dopo l’arrivo al pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania.