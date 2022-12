Corso di Alta Formazione dedicato a Fotografia e Patrimonio Culturale. Ad Atena Lucana l’iniziativa de La Sapienza

Al via il Corso di Alta formazione ‘’La Fotografia e il patrimonio culturale: progettazione e valorizzazione di Archivi di Comunità”. L’iniziativa, promossa ad Atena Lucana dal Dipartimento di Lettere e Culture moderne dell’Università La Sapienza di Roma e dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, si svolgerà ad dal prossimo 24 febbraio.

Il Corso di Alta Formazione di fotografia

Il corso, diretto da Giovanni Michetti, è destinato a 25 persone, di cui 4 posti sono a titolo gratuito e individuati tramite un avviso pubblico. Si inserisce nelle attività del Progetto “Archivio Atena” che ha come obiettivo la costruzione di un archivio di comunità finalizzato a censire e promuovere il patrimonio culturale locale.

Ciò anche attraverso la raccolta e digitalizzazione di fotografie e documenti, l’esecuzione di campagne fotografiche, la registrazione audio-visiva di racconti con la finalità di costituire più censimenti che raccontino il patrimonio culturale locale.

A chi è destinato

Il corso (clicca qui per le iscrizioni) rappresenta un’opportunità per i giovani di collaborare al progetto. Il bando è aperto a quanti vogliano acquisire una professionalizzazione nell’ambito della raccolta, ordinamento, digitalizzazione, descrizione e gestione degli archivi fotografici. Non solo: anche nelle pratiche di valorizzazione del patrimonio culturale, utilizzando l’archivio fotografico come strumento di partecipazione e coesione sociale. Ha tra i suoi obiettivi quello di implementare le capacità tecnico progettuali dei partecipanti nella comprensione dei processi e metodi usati nella lettura e gestione dei dati visivi, soprattutto, in un contesto di conservazione e creazione digitale; gestione di archivi fotografici e audiovisivi di istituzioni pubbliche e private; pratiche di committenza e valorizzazione di campagne fotografiche del patrimonio.

Il corso offre la possibilità di accedere anche a 4 borse di studio gratuite. Inoltre sono previste delle agevolazioni del 30% per i residenti di Atena e per gli Enti Partner del progetto.