Cilento: ruba portafoglio alla titolare di un negozio, arrestato straniero

Un uomo di 40 anni, originario dell’India, è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Castel San Lorenzo. Si tratta S.S.

Ruba portafoglio: il caso

Stando alle ricostruzioni dei militari lo straniero avrebbe approfittato di un attimo di distrazione della proprietaria di un negozio di bomboniere, quindi si sarebbe impossessato del portafoglio, custodito sotto il registratore di cassa. All’interno erano presenti varie carte di credito e 125 euro in contati. L’uomo si sarebbe poi dato alla fuga.

Le altre attività dei carabinieri

Il caso dell’indiano che ha rubato un portafoglio rappresenta soltanto una delle operazioni poste in essere dai carabinieri nella provincia salernitana in questi giorni.

Ieri i militari della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto A.D.L. e E.F., per l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi, aggravi dal metodo mafioso. Avrebbero, al culmine di una lite, esploso colpi di pistola un giovane senza colpirlo. In un’altra occasione avrebbero accoltellato due uomini.

Nella vicina Pontecagnano, invece, sono stati tradotti in carcere un 27enne, M.S. e un 20enne C.R., poiché sottoposti agli arresti domiciliari per rapina si trovavano fuori dalla loro abitazione per affrontare i parenti della fidanzata del 20enne con cui avevano avuto precedentemente un diverbio.