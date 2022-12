Operazione Natale sicuro, Carabinieri dei Nas: maxi sequestro di alimenti tipici e giocattoli non conformi

Maxi sequestro da parte dei Carabinieri dei Nas in prossimità delle festività natalizie. L’operazione ha visto coinvolte diverse attività, sequestri e controlli per prodotti tipici natalizi e giocattoli non conformi alla Legge.

I sequestri

I Carabinieri dei N.A.S., nel corso del mese di dicembre nel salernitano e provincia, hanno svolto numerosi controlli presso produzioni dolciarie e rivendite di giocattoli, allo scopo di contrastare il fenomeno della distribuzione di alimenti di dubbia provenienza e prevenire l’immissione in commercio di prodotti non conformi, tutelando la sicurezza e la salute dei consumatori e dei bambini.

Luminarie, giocattoli e alimenti: l’operazione

Sono state ispezionate settanta attività commerciali sottoposti a sequestro amministrativo cinque quintali di prodotti dolciari, sequestrate, per l’eventuale successiva confisca amministrativa e conseguente distruzione, 850 confezioni di articoli ludici (giocattoli di varia tipologia) e luminarie, contestate, a vario titolo, quattordici violazioni riconducibili a diverse irregolarità (… tra cui giocattoli sprovvisti di marchio CE o delle avvertenze/istruzioni relative alla sicurezza, nonché prodotti dolciari privi delle indicazioni relative alla tracciabilità) per un importo complessivo pari a 20.500,00 euro.

I giocattoli e gli addobbi natalizi – in particolare le “luminarie” elettriche – sono soggetti a severe normative comunitarie allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall’infiammabilità e dalla tossicità dei materiali che li compongono.

A causa di gravi carenze igienico sanitarie e difformità autorizzative, sono stati adottati, con la collaborazione delle locali ASL, provvedimenti di chiusura immediata di una pasticceria, un laboratorio di produzione dolciaria, una pescheria e tre depositi di alimenti di supermercati.

Il valore dei provvedimenti amministrativi adottati è stimato in un milione e mezzo di euro. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane in tutte le tre provincie.