Arriva Babbo Natale: a Roccadaspide Natale è cultura. Un libro in dono agli studenti

Centinaia di bambini si sono ritrovati ieri, per la prima volta dopo la pandemia, in Piazza XX Settembre a Roccadaspide per la manifestazione “Arriva Babbo Natale” promossa dell’ente comunale retto dal sindaco, Gabriele Iuliano, e sostenuta dalla Nappi Sud che si occupa del conferimento dei rifiuti nel territorio rocchese.

Arriva Babbo Natale: l’iniziativa a Roccadaspide

Una vera e propria festa per i bambini e i cittadini. Gli studenti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie di Roccadaspide e frazioni hanno potuto ricevere, alla presenza di Babbo Natale, dei doni.

Un libro pensato in base alla loro età per diffondere la cultura e inculcare l’amore nella lettura, questo il contenuto delle buste regalo ricevute dagli studenti.

All’interno dei libri è stato inserito, inoltre, un ulteriore particolare dono: un segnalibro in memoria di Antonio Nappi, proprietario della Nappi Sud venuto a mancare durante la scorsa primavera, a soli sessant’anni.

La giornata dedicata ai più piccoli

“Lo studio e la conoscenza sono la strada giusta per una sana crescita verso la libertà” si legge, tra le altre cose, sul segnalibro. La cerimonia ha visto la partecipazione di Caterina Bianco, moglie del compianto Antonio Nappi e amministratrice della ditta, della dirigente scolastica, Rita Brenca e di tutti gli amministratori del comune di Roccadaspide.

Durante la mattinata i bambini si sono divertiti con l’animazione e hanno avuto modo di degustare gratuitamente popcorn e zucchero filato.

Iuliano ha augurato a tutti i presenti delle serene festività natalizie e si è detto entusiasta per la manifestazione che ha permesso di donare un sorriso a tutta la comunità.