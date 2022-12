5 Modi per Conoscere dei Single nel 2023

L’inizio dell’anno nuovo è il periodo in cui molte persone si prefiggono dei buoni propositi, mentre altri preferiscono prendere la vita con filosofia e assecondare il flusso degli eventi. Indipendentemente dall’approccio, chi desidera conoscere persone nuove ha diversi modi efficienti a disposizione per farlo senza troppo sforzo.

1. Usare i siti d’incontri (che sono sempre più popolari)

Negli ultimi anni (complice la diffusione di Internet e degli smartphone), i siti d’incontri sono diventati sempre più popolari e adatti a qualunque tipo di pubblico (comunità LGBTQA+, cougar, ultracinquantenni, ecc.).

Questi strumenti sono particolarmente comodi per:

conoscere molte persone in tempi relativamente brevi;

selezionare i potenziali partner in base ai criteri personali (età, luogo di residenza, aspetto fisico, tipo di relazione cercata, ecc);

utilizzare gratuitamente tutte le funzioni base, conoscendo meglio il servizio prima di abbonarsi a pagamento.

Come scegliere i siti d’incontri giusti

Poiché il panorama di app di dating è incredibilmente vasto, conviene effettuare qualche ricerca preliminare per individuare le piattaforme giuste; in particolare, è consigliabile:

leggere le recensioni dei clienti di Play Store e App Store (con molta attenzione per quelle negative);

leggere le recensioni dei siti di incontri scritte da blog specializzati o indipendenti, per mettere a confronto pregi, difetti e prezzi di ogni piattaforma;

chiedere agli amici con quali servizi si sono trovati meglio;

scoprire quali sono le funzioni gratuite riservate ai clienti non abbonati: in alcune piattaforme è praticamente impossibile conoscere qualcuno senza un abbonamento attivo.

Una volta che si hanno in mano dati a sufficienza, sarà possibile provare tutte le app che soddisfano i propri criteri.

Siti d’incontri? In tendenza da anni

In una società frenetica con gli occhi sempre incollati sullo smartphone, i siti d’incontri rappresentano un modo efficiente per passare in rassegna tutti i single attraenti e compatibili nei dintorni. Molti siti sono perfettamente ottimizzati per mobile attraverso le apposite app; in questo modo, anche chi non dispone di connessioni rapide o dispositivi di ultima generazione potrà usare questi servizi con successo.

2. Avere le idee chiare sul tipo di relazione desiderata

Ogni anno, sempre più persone scelgono di dare una possibilità ai siti d’incontri; non si tratta solo di giovanissimi, ma anche di adulti in cerca di avventure e relazioni stabili.

Le statistiche sono molto chiare in merito: le coppie conosciute online tendono a essere più solide, perché i due partner hanno più cose in comune fin dal principio (come l’amore per gli animali, la volontà di viaggiare spesso, ecc.).

Allo stesso tempo, i siti d’incontri permettono di conoscere solo persone realmente interessate a una relazione, eliminando il problema dell’approccio imbarazzante che mette a disagio le persone più timide; in particolare, i più timidi potranno entrare in sintonia con il partner tramite messaggi e videochiamate prima di vedersi di persona, così da provare meno ansia al momento del primo appuntamento.

Anche chi desidera un’avventura passeggera potrà trovare un partner velocemente, senza imbattersi in persone impegnate, non interessate o semplicemente incompatibili.

3. Rispettare alcune regole sul dating online nel 2023

Quando si usa un’app di dating (o anche più app insieme) è utile rispettare qualche regola per rendere la navigazione più piacevole e sicura. Per esempio, è consigliabile:

essere sinceri con gli interlocutori: se davvero si vuol conoscere qualcuno, è meglio non mentire su aspetto, età, lavoro svolto, ecc. In caso contrario, la conoscenza sarà destinata a fallire fin dall’inizio;

prendersi abbastanza tempo per selezionare i partner: è vero che nei siti d’incontri bisogna andare un po’ di fretta, ma non troppo. Meglio investire qualche giorno (o settimana) in più nella conoscenza del potenziale partner, per evitare incontri dal vivo noiosi o imbarazzanti;

non attendere troppo tempo per passare dall’incontro virtuale a quello di persona: se uno dei partner temporeggia, l’altro penserà solo di non piacergli abbastanza;

concentrarsi su un partner alla volta: ciò vale soprattutto per chi cerca una relazione seria. Di tutti i consigli, però, questo è quello che più spesso è necessario infrangere; non è infatti impossibile imbattersi in una persona decisamente più compatibile dopo averne già incontrate altre con cui c’è meno affinità.

4. Usare social network e piattaforme di ritrovo

I siti d’incontri sono un ottimo modo per conoscere persone online, esattamente come i social network. Molte persone usano regolarmente Instagram e Facebook (ma non solo) per conoscere persone, per esempio gli amici degli amici o i profili consigliati.

Anche i server Discord sono dei luoghi di aggregazione ottimale (in particolare per gli appassionati di gaming), così come i gruppi Telegram, perfetti per unire persone con le stesse passioni.

5. Frequentare i propri locali preferiti

Chi invece preferisce conoscere gente dal vivo, potrà riuscirci durante le uscite con gli amici in discoteca, al bar o al pub. Gli amanti dello sport potrebbero avere più successo in palestra o nei parchi dove le persone vanno ad allenarsi, mentre gli intellettuali preferiranno gli eventi culturali.

In generale, i luoghi migliori per fare conoscenza sono quelli frequentati da persone con interessi affini, che si tratti di concerti, corsi di cucina o caffè letterari.