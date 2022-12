Vuoi rendere il tuo gatto felice? Ecco le 5 regole da seguire

Hai un micio in casa? Sicuramente lo considererai un membro della famiglia. Quindi è giusto pensare ai modi in cui possiamo dare al nostro gatto affetto e renderlo felice.

Proprio come gli umani, i gatti hanno una vasta gamma di emozioni e purtroppo sono incluse anche quelle negative come la noia, la depressione o persino la solitudine. Ma ci sono buone notizie: i nostri felini non sono complicati come noi, quindi renderli felici non è un compito difficile come ci si potrebbe aspettare.

Come rendere il fatto felice?

“Come rendere il mio gatto felice?”, ti starai chiedendo. Non temere, poiché basterà seguire alcune semplici regole.

Fornire viste dei grandi spazi aperti

Guardare uccelli che volano o saltellano all’aperto può fornire ai gatti ore di divertimento, ma il tuo gatto ha un posto per sedersi e vedere cosa accade all’esterno? Suggeriamo di realizzargli un posto accogliente vicino alla finestra dove possa prendere il sole e fare un pisolino ma soprattutto vedere cosa accade fuori. Perché, inoltre, non mettere una mangiatoia per uccelli fuori dalla finestra, così da attirare i volatili e creare un intrattenimento per il tuo gatto felice? Una finestra è meglio di una tv.

Giocattoli! Usali per rendere felice il tuo gatto

Prenditi un po’ di tempo tempo per giocare con il tuo gatto se vuoi renderlo felice. Utilizza giocattoli e giochi diversi. Lancia una pallina, usa un puntatore laser, prendi un topolino a corda. Insomma mantienilo in movimento e dagli opportunità di gioco. E se si stanca dei suoi giocattoli, perché non crearne di nuovi o ruotarli ? Quindi, ricorda: giocare con lui è un modo fantastico per rendere felice il tuo gatto.

Trova per lui una playlist di YouTube

Non stiamo scherzando. Che si tratti di balzare verso un pesce rosso nell’acquario o di toccare con le loro delicate zampe uno schermo pieno di insetti, cambia poco. Molti gatti adorano YouTube. Qui troverai molti video realizzati esclusivamente per i nostri gattini! Che si tratti di altri felini, pesci, uccelli o anche solo video di grandi spazi aperti, questi video renderanno il tuo gatto felice.

Quindi prendi il tuo computer, tablet o telefono, e trova una playlist adatta. Occhio che non ti distrugga il monitor però.

Ora di mangiare? Organizza una caccia al tesoro!

La maggior parte dei gatti viene alimentata con lo stesso cibo e allo stesso orario, e per quanto questo abbia i suoi benefici, non è una “sfida” per il nostro amico a quattro zampe. Perché non aggiungere un po’ di eccitazione all’ora di mangiare? Questo risveglierà l’istinto di caccia del tuo felino. Nascondi il loro cibo e fa che siano loro a cercarlo. Si sentiranno ancora più soddisfatti quando finalmente mangeranno.

Tempo di coccole per rendere un gatto felice

Ultima ma più importante regola da seguire.

I gatti saranno felicissimi di una dose quotidiana di coccole. Basta prendere una coperta da mettere in grembo in modo che quegli artigli non ti feriscano le gambe e inizia a goderti un po’ di tempo con il tuo gattino. Ti sconsigliamo di solleticare la pancia in quanto ciò può far sì che il tuo micio tiri fuori gli artigli, tanto da attraversare anche la coperta più spessa!