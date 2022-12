Uno dei migliori cuochi della Svizzera è di Albanella

È di Albanella uno dei migliori cuochi della Svizzera. Si tratta del giovane Ivan Capo, a cui l’amministrazione comunale ha deciso di assegnare un pubblico riconoscimento al valore.

Chi è Ivan Capo

Ivan Capo, nato a Salerno nel 1995. Sin da piccolo Capo coltiva la passione per la cucina, aiutando nonna Sofia e mamma Maria Rosaria a fare pasta in casa e dolci. Frequenta, poi, la scuola alberghiera di Gromola a Capaccio Paestum, avviando le prime esperienze lavorative presso il ristorante Le Trabe di Capodifiume con lo chef Giuseppe Stanzione (1 stella Michelin) per tre anni.

Ha poi affinato le sue capacità al Savoy Beach di Capaccio Paestum. Per due anni con lo chef Matteo Sangiovanni, allenatore della Nazionale Italiana Cuochi e presidente del team Costa del Cilento di cui Capo ha fatto parte per tre anni, partecipando nel 2014 alle Olimpiadi della Cucina in Lussemburgo, conquistando la medaglia d’argento.

Nel 2016 Ivan Capo gareggia ai Mondiali di Cucina in Germania conquistando due medaglie d’oro. Nello stesso anno, lo chef albanellese si trasferisce in Svizzera con la moglie Federica, in cerca di nuove esperienze di vita e di lavoro, imparando la lingua tedesca. È stato assunto in seguito presso il più lussuoso e famoso albergo elvetico, l’Hotel Dolder Grand di Zurigo, lavorando al fianco dello chef Heiko Nieder (2 stelle Michelin), nel 2022 raggiunge uno splendido terzo posto ad una delle competizioni più importanti e famose della Svizzera: la SwissCulinaryCup 2020, a cui hanno partecipato sei selezionatissimi concorrenti.

Il riconoscimento

Un risultato prestigioso. Per questo l’amministrazione comunale di Albanella, guidata dal sindaco Renato Josca, ha scelto di attribuirgli un riconoscimento per le abilità e i successi conseguiti.