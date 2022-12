Silvana D’Agostino nuovo prefetto di Biella: era stata commissario prefettizio ad Agropoli

Il Consiglio dei Ministri, con propria deliberazione, lo scorso 21 dicembre ha nominato Prefetto la Dott.ssa Silvana D’Agostino, attualmente Viceprefetto Vicario della Prefettura di Salerno. Sarà chiamata a svolgere le funzioni di Prefetto di Biella.

Chi è Silvana D’Agostino

Nata a Napoli, laureata in Scienze Politiche ed in Giurisprudenza, è entrata nell’Amministrazione Civile dell’Interno nel 1990 ed ha svolto funzioni dirigenziali in diverse prefetture quali Benevento, Lecce e Campobasso.

Poi il passaggio ad Avellino dove ha ricoperto negli anni che vanno dal 2010 al 2014 le funzioni di dirigente dell’Ufficio Immigrazione, per poi essere destinata a svolgere l’incarico di vice prefetto vicario a Teramo. Infine il trasferimento a Salerno.

Nei mesi scorsi, dopo la sfiducia al sindaco Adamo Coppola, aveva ricoperto anche l’incarico di Commissario Prefettizio ad Agropoli.

La nota del Prefetto Russo

Il Prefetto Francesco Russo «ringrazia per la preziosa collaborazione prestata, caratterizzata da una positiva sinergia tra Prefettura ed Istituzioni e realità sociali, culturali ed economiche locali».