Agropoli: arriva il commissario prefettizio Silvana D’Agostino

E’ Silvana D’Agostino il commissario prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Agropoli, dopo la sospensione del consiglio a seguito della sfiducia da parte di dieci consiglieri. Un provvedimento necessario al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa ed assicurare la funzionalità dell’ente.

Nomina firmata dal Prefetto di Salerno Francesco Russo. Questa mattina l’insediamento a palazzo di città è il passaggio di consegne con l’ormai ex sindaco Adamo Coppola.

Nata a Napoli, laureata in Scienze Politiche ed in Giurisprudenza, è entrata nell’Amministrazione Civile dell’Interno nel 1990 ed ha svolto funzioni dirigenziali in diverse prefetture quali Benevento, Lecce e Campobasso.

Poi il passaggio ad Avellino dove ha ricoperto negli anni che vanno dal 2010 al 2014 le funzioni di dirigente dell’Ufficio Immigrazione, per poi essere destinata a svolgere l’incarico di vice prefetto vicario a Teramo. Infine il trasferimento a Salerno.

A Silvana D’Agostino il compito di guidare il Comune di Agropoli, unicamente per l’ordinaria amministrazione, fino alla data delle elezioni.