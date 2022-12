Recupero centro storico di Laurito: per i giudici comune escluso ingiustamente da assegnazione fondi

Progetto facciate e recupero del centro storico. Il Comune di Laurito vince anche in Consiglio di Stato. Respinto l’appello della Regione Campania. Una buona notizia per l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Speranza.

Recupero facciate del centro storico: il caso in tribunale

La vertenza risale al 2019, allorquando la Regione Campania ha approvato la graduatoria unica regionale relativa al bando collettivo per il recupero delle facciate ed il centro storico. L’Ente, tuttavia, avrebbe erroneamente collocato il progetto del Comune di Laurito tra quelli ammissibili ma non finanziabili. In particolare è stato attribuito un punteggio finale di 72 punti, non riconoscendo i 5 punti per la cantierabilità delle opere. Ciò in conseguenza della mancata acquisizione della autorizzazione della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino. Il progetto proposto, quindi, era stato collocato tra i progetti ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento di dotazioni finanziarie.

La decisione del Tar

Il T.A.R., con la sentenza di primo grado del marzo 2022, aveva già ritenuto la fondatezza del ricorso alla luce della insussistenza del vincolo della Soprintendenza, ritenendo “senza alcun dubbio” erronea la mancata attribuzione dei 5 punti spettanti dal Comune di Laurito. Alla proposta del centro cilentano dovevano essere attribuiti ulteriori 5 punti, per un totale di 77, con conseguente riformulazione della Graduatoria Unica Regionale, e conseguente retroazione degli effetti alla data della proposizione del ricorso (anche ai fini dell’erogazione dei contributi richiesti).

Il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ora ha dichiarato inammissibile l’appello della Regione confermando integralmente la sentenza di primo grado del Tar Napoli. I giudici hanno riconosciuto la legittimità delle ragioni del Comune di Laurito, difeso dall’avv. Lorenzo Lentini.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Laurito, Vincenzo Speranza che ha auspicato una rapida assegnazione del finanziamento per eseguire un ulteriore intervento, fondamentale per la conservazione ed il recupero del centro storico del Comune.