Completo letto: guida alla scelta del tessuto migliore

Il completo per il letto continua a rientrare tra le idee regalo più gettonate per Natale, ma anche tra quelle più apprezzate da chi lo riceve. Si tratta d’altronde di un qualcosa che si rivela sempre utile e che dunque non rischia di rimanere accantonato in un cassetto. Per ottenere una qualità del sonno ottimale tuttavia, è importante scegliere un completo letto che sia di buona qualità ed il tessuto, da questo punto di vista, fa la grande differenza. Vediamo allora insieme quali sono le alternative migliori disponibili in commercio oggi e come scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Completo letto: i tessuti migliori

Per capire quali siano i tessuti migliori è sufficiente dare un’occhiata alla collezione di completi letto di lusso di Ferò, che rimane un vero e proprio punto di riferimento e propone tessili per la casa di altissima qualità, pur mantenendo dei prezzi accessibili. La scelta, sostanzialmente, si riduce al raso di cotone, al percalle, al lino e alla seta. Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questi tessuti e quale scegliere per il proprio completo letto di pregio.

# Il raso di cotone

Il raso di cotone è un tessuto particolarmente pregiato e costoso, impiegato per la realizzazione di lenzuola e completi letto eleganti e lussuosi per via della sua straordinaria resa estetica ma anche per le sue caratteristiche prettamente tattili. Il raso di cotone infatti aderisce perfettamente al corpo, senza per questo appesantire ma al contrario facendo respirare liberamente la pelle. Consente dunque di ottenere una piacevole sensazione di freschezza e leggerezza, che lo rende perfetto anche e soprattutto nella stagione estiva.

# Il percalle

Il percalle è un altro tipo di cotone, altrettanto pregiato ed elegante. La sua particolarità sta nella resa estetica, che è sicuramente apprezzabile, ma soprattutto nella sua morbidezza. Al tatto, il percalle è un tessuto alquanto vellutato e piacevole, che di conseguenza si presta benissimo per la realizzazione di lenzuola e biancheria per il letto. Setoso e raffinato, anche questo è un tessuto che avvolge e regala una coccola esclusiva.

# Il lino

Il lino è un tessuto che non necessita di grandi presentazioni e che continua ad essere considerato tra i migliori, anche per la biancheria da letto. Parliamo d’altronde di un tessuto resistente, anallergico, che è in grado di regolare in modo perfetto la temperatura e che dunque si presta sia alla stagione estiva che a quella invernale. Ha inoltre un’ottima resa ed è piacevole sulla pelle. Per quanto riguarda nello specifico l’estetica, al giorno d’oggi va molto di moda il lino stone washed, che non a caso troviamo nella collezione di completi letto di Ferò.

# La seta

Non possiamo dimenticare infine la seta: una fibra che da sempre viene associata all’eleganza e alla raffinatezza e che vanta una resa estetica davvero unica nel suo genere. Brillante, piacevolissima al tatto e fresca, la seta viene ancora oggi utilizzata moltissimo per la realizzazione di biancheria da letto di pregio e la cosa non stupisce affatto.