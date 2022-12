Al Cilento Outlet il Natale delle meraviglie tra shopping e divertimento | VIDEO

Al Cilento Outlet, un Natale magico tra shopping e divertimento per grandi e piccini. Le telecamere in InfoCilento, hanno raggiunto il centro Outlet Village, per assistere alla spettacolare Notte Bianca che si è svolta il 17 dicembre.

Una notte bianca che ha trasportato tutti nel mondo delle meraviglie, nel magico mondo «Alice nel paese delle meraviglie», in compagnia del bian coniglio, il cappellaio matto e tutti i personaggi che appassionano i bambini.

Un modo per regalare un momento di evasione e lanciare ai più giovani un messaggio: «sii sicuro di ciò che vuoi ed esprimi sempre te stesso».

Le dichiarazioni della Direttrice Felicita Merlino

«Il nostro modo di regalare ai nostri ospiti qualche ora di fuga dalla realtà in un anno che ci ha messi tutti a dura prova. Poter regalare qualche ora di evasione dai problemi della quotidianità, e soprattutto la magia ai più piccoli, è il dono più prezioso che abbiamo da fare alle famiglie che vengono a visitarci».

La notte bianca è stata animata da personaggi del magico mondo creato dalla penna di Lewis Carroll, da scenografie uniche e musica. Un tema, quello di Alice nel paese delle meraviglie, scelto anche per la simbologia e i significati che questa fantastica storia propone.

«In molte occasioni alla piccola Alice viene chiesto di spiegare le sue scelte o ciò che intende dire – ricorda Felicita Merlino -, qualcosa che potremmo riassumere con la frase “sii sicuro di ciò che vuoi ed esprimi sempre te stesso».

Allo stesso modo, un altro significato che vogliamo proporre ai nostri ospiti è che la vita è un’avventura che ci porterà a cambiare nel tempo e dobbiamo sempre lavorare su noi stessi, non per adattarci ai cambiamenti, ma per essere persone migliori»