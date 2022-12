Accadde oggi, notizie, curiosità, Santo del 22 dicembre. L’Almanacco di oggi

Almanacco 22 dicembre, vediamo gli avvenimenti del giorno, le curiosità, le notizie del giorno.

Santi del 22 dicembre

San Demetrio di Ostia (Martire)

Santa Francesca Saverio Cabrini (Vergine)

Sant’Onorato di Ostia (Martire)

San Floro di Ostia (Martire)

San Flaviano (Martire)

Sant’Onorato di Tolosa (Vescovo)

Significato del nome Demetrio

Demetrio, deriva dal greco Demetrios, latinizzato in Demetrius, significa “dedicato a Demetra”, divinità greca della terra, della fecondità e dell’oltretomba; il nome della dea è a sua volta composto dalla parola dorica de- “terra” e da meter “madre”, e significa quindi “Madre Terra”.

Proverbio del 22 dicembre

Dicembre, davanti t’agghiaccia e di dietro t’offende.

Aforisma del 22 dicembre

Chi si sposa, almeno sa chi è il suo avversario. (Peter Ustinov)

Accadde Oggi:

1947 – La Costituzione italiana è approvata (Montecitorio, lunedì 22 dicembre 1947. L’aula della Camera è gremita in ogni scranno per il grande appuntamento con la storia: all’ordine del giorno c’è la votazione della Costituzione della Repubblica italiana, cui hanno lavorato per oltre un anno tutte le forze politiche.

1970 – Esce al cinema Lo chiamavano Trinità…Bambino è un ladro di cavalli evaso dal carcere, che si finge sceriffo; a mettergli i bastoni tra le ruote arriva il fratello, che scombina i suoi piani “predatori” e lo costringe a difendere gli agricoltori dal prepotente Maggiore Harriman. Alla fine troverà un validissimo alleato proprio nel fratello, perché lui è… Trinità, la mano destra del Diavolo.

Sei nato il 22 dicembre? Ecco le tue caratteristiche

Diplomazia e capacità di adattarti alle circostanze ti permetteranno di raggiungere molto in fretta gli obiettivi che ti prefiggi. Un grande amore ti porterà a riconoscere quali sono per te le cose più importanti: da quel momento dedicherai le tue migliori energie al partner ed ai figli e trascorrerai il resto dei tuoi giorni in grande serenità.

Celebrità nate il 22 dicembre

1966 – Alex Baroni Una voce potente e romantica entrata nel cuore di tanti, nonostante la breve esistenza stroncata da uno spaventoso incidente in moto. Nato a Milano e morto a Roma nel 2002.

1928 – Piero Angela: Un volto storico della TV pubblica, dove da oltre trent’anni conduce per mano il pubblico, di tutte le età, alla scoperta della scienza e del sapere in generale.

Scomparsi il 22 dicembre

1991 – Walter Chiari: La sua comicità frenetica e surreale, unita alle spiccate capacità parodistiche, ha fatto scuola sul piccolo e grande schermo. Nato a Verona, da famiglia pugliese, e morto a Milano.

Scomparsi oggi:

1989 – Samuel Beckett: Scrittore, drammaturgo e poeta, tra i più originali della prima metà del Novecento, è il maggior esponente del cosiddetto Teatro dell’assurdo. Nato a Dublino, in Irlanda, e morto a Parigi.

2014 – Joe Cocker: Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni Settanta, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock. Soprannominato il “leone di Sheffield”, città inglese in cui è nato, John Robert Cocker passa dalle caldaie e dagli impianti di gas, sua prima occupazione, alle esibizioni con band locali, tra cui Avengers e Big Blues, utilizzando il nome d’arte “Vance Arnold”. I primi scampoli di popolarità arrivano con le cover di Bob Dylan e dei Beatles, ma quando, nel 1969, sale sul celebre palco del Festival di Woodstock, entra di diritto nella storia del rock.

2002 – Joe Strummer: Nato ad Ankara, capitale della Turchia, da genitori inglesi e registrato all’anagrafe come John Graham Mellor, è stato un osannato artista rock.