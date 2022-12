Un panettone per gli anziani del paese: l’iniziativa del comune di Felitto

Il Natale è il periodo dell’anno che, più di ogni altro, invita alla solidarietà e all’amore per il prossimo. Con l’intento di regalare un pensiero ed un sorriso ai più anziani del paese, il comune di Felitto, retto dal sindaco Carmine Casella, di concerto con i volontari dell’Associazione ‘Carabinieri’ del territorio, ha ben pensato di far recapitare agli anziani del borgo cilentano un dolce omaggio in vista delle festività natalizie.

Un omaggio per gli anziani di Felitto: la scelta dell’amministrazione

Ogni anziano sarà raggiunto dai volontari che gli faranno, così, dono di un panettone. E’ un piccolo gesto utile a non far sentire gli anziani dimenticati in un periodo magico come il Natale. Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso, anche attraverso i social network, dalla popolazione di Felitto.

Le altre iniziative

Quella di Felitto non è l’unica amministrazione comunale ad aver scelto di omaggiare i suoi concittadini con doni natalizi. A Sicignano degli Alburni la giunta ha disposto l’acquisto di 300 stelle di Natale di cioccolata da donare ai bambini delle scuole dell’obbligo e ai cittadini che vivono in condizioni di difficoltà.

Questa mattina, invece, l’amministrazione Comunale di Bellosguardo ha augurato ai bambini della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria, ai docenti e al personale, Buone Feste con la consegna di un piccolo dono.