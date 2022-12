Un dono di Natale per bimbi e persone in difficoltà: l’iniziativa a Sicignano degli Alburni

Natale tempo di generosità, di omaggi e doni destinati soprattutto ai più piccoli. Purtroppo, però, non tutti hanno la possibilità di scambiarsi i tradizionali regali natalizi. Soprattutto in un periodo come quello attuale in cui sempre più famiglie vivono momenti di difficoltà.

Un dono di Natale per bimbi e persone in difficoltà: l’iniziativa

In questo contesto il comune di Sicignano degli Alburni non vuole far mancare il suo supporto e il suo sostegno a quanti vivono momenti di difficoltà.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giacomo Orco, ha infatti deciso di fare la sua parte. L’esecutivo omaggerà tutti gli alunni della scuola dell’obbligo ed i bambini delle scuole dell’infanzia, di una composizione di cioccolato a forma di stella cometa da 150 grammi.

Non solo. L’Ente, infatti, distribuirà un dono natalizio dal valore simbolico anche ai residenti nel centro alburnino che vivono in condizioni di difficoltà, come anziani allettati e famiglie disagiate.

300 le confezioni acquistate da distribuire tra scuole e famiglie. Il comune di Sicignano degli Alburni affronterà spesa di circa 2300 euro. Una cifra non ingente che però servirà a fare contenti i più piccoli e portare un po’ di serenità a quanti vivono un periodo non semplice, ulteriormente aggravato dalla crisi economica in atto.