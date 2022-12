Torna l’appuntamento natalizio del «Pranzo con gli anziani», l’iniziativa a Santa Marina

Un Natale all’insegna della condivisione e della convivialità quello che si prospetta a Santa Marina. Ritorna, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, l’appuntamento con il pranzo con gli anziani.

Pranzo con gli anziani a Santa Marina: l’iniziativa

“Dopo due anni di fermo dovuti alle restrizioni per il contenimento del Covid-19 – Spiega il primo cittadino Giovanni Fortunato– siamo lieti di riprendere questa bella consuetudine che per il nostro comune è diventato un appuntamento atteso dai nostri concittadini più in là con l’età.

La giornata

L’Amministrazione comunale, insieme ad alcuni rappresentanti della Proloco, passerà con gli anziani una giornata che sarà anche occasione, in prossimità delle festività natalizie, di aggregazione, convivialità e di scambio di auguri. Un modo semplice ma efficace per ringraziare tutti coloro, che con l’esempio e l’esperienza, rappresentano una guida per le nuove generazioni.

Alle 13 i partecipanti si ritroveranno presso il Convento San Francesco a Policastro Bussentino. Ad attenderli un ottimo pranzo in stile natalizio, completo di panettone che su una tavola vestita a festa non può mancare. A rallegrare il tutto musica, canti, balli ed ottimo vino locale.