Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre | Per i Toro, provate a rilassarvi, Gemelli avete qualche problema finanziario

E siamo quasi a giovedì, l weekend è sempre più vicino e questo saranno davvero dei giorni emozionanti perchè si avvicina il Natale, voi avete già programmi? Qualsiasi cosa voi facciate, non possiamo non scoprire cosa ci riservano le stelle attraverso le previsioni del nostro amato Paolo Fox.

Ariete

Alcuni di voi si sentiranno stanchi e nervosi, ma recupererete per il 2021. Nell’ambito lavorativo dovete risolvere qualche problema, ma ci riuscirete con professionalità e competenza.

Toro

Sicuramente il giorno di Natale sarà migliore di quello di Capodanno. Cercate di evitare la confusione e lo stress, cercate di rilassarvi.

Gemelli

Dal punto di vista delle relazioni sociali e delle passioni c’è un pò di pressione in questa fase.

Cancro

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che se gestite una società in proprio dovrete superare diversi problemi economici. Saturno potrebbe creare qualche problema. Il giorno di Natale sarà positivo, e sarà favorevole per nuovi incontri e amicizie. Cercate di rilassarvi e non stressarvi troppo.

Leone

L’oroscopo Paolo Fox segnala che non c’è più quella situazione conflittuale nata nella scorsa estate che vi ha causato anche una forte crisi interiore. Adesso dentro di voi c’è una grande volontà di uscirne fuori e state anche ritrovando la voglia di mettervi in gioco.

Vergine

Devi fare attenzione a piccoli disturbi di stomaco ed intestino. Cercate di rimandare tutte le decisioni importanti.

Bilancia

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che la ,olti vorrebbero stare in un posto diverso da quello in cui si trovano. In questa fase sembra che non siate contenti di nulla o comunque vorreste migliorare tutto. Questo stato di agitazione potrebbe essere dovuto anche a qualche piccolo malessere.

Scorpione

Se siete single partecipate a feste, frequentate gente, andate in palestra. Venere ha un aspetto non facile da gestire e quindi rischiate di mettere alla prova chi vi sta attorno.

Sagittario

Giove ha cambiato segno ma negli ultimi mesi dovrebbe aver portato qualche buona novità o cambiamenti improvvisi.

Capricorno

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che siete nervosi. In amore possono crearsi dissensi: non prendete decisioni avventate. Ascoltate piuttosto che agire dovrebbe essere il vostro motto in questi giorni.

Acquario

Fate molta attenzione alle finanze ed alle proprietà. In questi ultimi mesi avete avuto discussioni con amici e parenti, adesso è giunto il momento di chiarire. Attenzione anche all’amore, non trascurate il vostro partner, coltivate questo bellissimo sentimento.

Pesci

Non rovinatevi le feste a causa di qualche piccolo disagio. Se poi diventate intolleranti ed irritabili questo potrebbe condizionare anche le coppie più affiatate.