Polisportiva Santa Maria: il 2022 termina con il pari nel turno infrasettimanale con la Mariglianese

Ultimo turno del 2022 in infrasettimanale per il girone I di Serie D che ha visto di scena la sua diciassettesima giornata. Trasferta sul campo della Mariglianese per la Polisportiva Santa Maria: i cilentani dopo il successo con il Catania salgono a quota 18 punti, in zona play-out ma con una gara da recuperare. I giallorossi torneranno in campo ora il giorno 8 gennaio in quel di Locri.

Polisportiva Santa Maria-Mariglianese: la gara

Inizio di gara equilibrato, con il Santa Maria che prova ad affondare soprattutto sulla corsia di sinistra. La partita scivola senza particolari sussulti fino alla metà della prima frazione quando Corbisiero carica dalla distanza senza trovare però lo specchio della porta.

Al 32’ Catalano punta il suo diretto avversario, si accentra e tiro a giro che esce di un soffio.

Dopo quattro minuti occasione Santa Maria. Catalano crossa sul secondo palo, dove arriva Mancini sparando però alto sopra la traversa.

Nella ripresa all’ottavo Cacciottolo anticipa di testa Guerra, ma il pallone termina sul fondo. Al 10′ contropiede della Mariglianese con Petruccelli che da ottima posizione spara alto.

Dopo nove minuti miracolo di Guerra sul colpo di testa di Cacciottolo che si stava infilando all’angolino.

Nella fase centrale del match non succede nulla di rilevante.

Nel finale Catalano crossa per Tandara, colpo di testa e palla fuori di un soffio.

Ielo, poi, sbuca in area, tiro cross centrale.

Il tabellino

Mariglianese (4-3-3): Cappa; Massaro, Monteleone, Ciaravolo (1’ st Saporito), Esposito U.; Giordano (14’ st Schena), Petruccelli, Garritano; Corbisiero, Cacciottolo, Maydana (23’ st Ferraro). A disp.: Lesta, Dinacci, Oliva, Tiberio, Panvini, Fiorillo. All.: Sena.

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Guerra; Ferrante, Diop, Ferrigno; Mancini (10’ st Ielo), Ventura (8’ st De Leonardis), Maio; Morlando; Johnson (23’ st Pane), Tandara, Catalano. A disp.: Grieco, Campanella, Di Cristina, D’Auria, Parisi, Vitiello. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Giuseppe Morello di Tivoli (Camilli-Gentilezza)

Note: ammoniti Ventura (SM), Diop (SM), Pane (SM), Cacciottolo (M). Angoli: 3 a 4. Recupero: 0’ pt e 4’ st