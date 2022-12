Malato di Sla, a sorpresa riceve la visita di Katia Ricciarelli

Visita a sorpresa di Katia Ricciarelli a Caggiano. L’attrice e soprano ha raggiunto l’abitazione di Francesco Pucciarelli, un suo grande fans oggi costretto a letto a causa della Sla. Una visita a sorpresa graditissima. Grande l’emozione di Francesco quando ha visto l’artista entrare a casa sua.

Katia Ricciarelli visita malato Sla: la reazione

“Un caloroso grazie alla magnifica amministrazione comunale di Caggiano che ancora una volta – ha scritto Francesco Pucciarelli sul suo profilo Facebook – ha dato prova di grande sensibilità regalandomi l’emozione unica dell’ incontro con un simbolo dell’ eccellenza italiana del bel canto nel mondo . No, non è un sogno , davanti ai miei occhi è comparsa una stella . Un incontro che resterà tra i ricordi più belli”.

L’artista a Caggiano

Katia Ricciarelli era a Caggiano per un concerto. Il sindaco, Modesto Lamattina, che ben conosceva il desiderio del suo concittadino, ha chiesto all’artista di andarlo a salutare. È bastato solo dirglielo e la Ricciarelli non si è affatto sottratta alla richiesta. Con grande piacere è andata a casa del suo fan per uno scambio di saluti e auguri natalizi. Questo per Francesco Pucciarelli resterà un giorno indimenticabile, per sempre impresso nella sua memoria, così come per i cittadini di Caggiano che hanno potuto vedere da vicino la grande umanità e sensibilità di Katia Ricciarelli.